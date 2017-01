Freizeit Kreis Tirschenreuth

26.01.2017

Für alle, die das Frieren und Schlottern leid sind, ist Feuer am Ende des Eismeeres in Sicht. Die Wetterküche hat sich dazu entschieden den Gefrierschrank aufzutauen und zu putzen. Für die Skifahrer der nahen Liftanlagen heißt das aber: Schnell nochmal auf die Bretter!

Überwiegend schönes Winterwochenende

Blitzeisgefahr und Milderung

Ab Montag setzen etwas Wind, und im Laufe der neuen Woche bis über +5 Grad dem Winter vorerst zwar kein abruptes, aber ein dahinsiechendes Ende. Nach all der Kälte wird sich das dann auch fast schon vorfrühlingshaft lau anfühlen. Weil die großen Regengebiete aber vorerst wohl einen Bogen um die Oberpfalz machen, und nachts bei klarem Himmel noch immer Frost herrscht, wird die Schneedecke nicht „davonlaufen“, sondern nur allmählich schrumpfen.Nach örtlichem Nebel und Hochnebel wird der Freitag ein insgesamt recht sonniger Wintertag. Entlang der tschechischen Grenze kann zwar ab und an Hochnebel fetzenweise mit dem böhmischen Wind herüberwehen, den Himmel komplett verdecken wird er aber wahrscheinlich nicht. Die Temperaturen klettern mit der Sonne auf -2 Grad in Mähring, 0 in Mitterteich und +1 in Kemnath. In der Nacht ist es oft klar, später breiten sich teilweise Nebel und Hochnebel aus bei -10 bis -15 Grad.Am Samstag kann es vor allem vormittags zähe Nebel- und Hochnebelfelder geben, diese sollten sich im Tagesverlauf aber auflösen, und der Sonne Platz machen. Mit dem böhmischen Wind wird es aber noch einmal gefühlt recht kalt bei Höchstwerten zwischen -3 Grad in Bärnau, -1 in Waldershof und 0 in Erbendorf. Die Nacht zu Sonntag ist noch einmal sternenklar, bringt damit auch erneut eisige -8 bis -13, in manchen Kältelöchern an der tschechischen Grenze auch bis -16 Grad.Der Sonntag bringt dann allmählich eine Wende. Nach örtlichem Frühnebel wird es zunächst noch einmal freundlich, vor allem am Nachmittag ziehen dann aber erste, dichtere Wolkenfelder vorüber. Nachts und Montagfrüh kann es dann vom Fichtelgebirge her erste Schauer, teils als Regen, teils als Schnee geben. Dabei besteht dann natürlich Glättegefahr, vor allem im Falle von Regen! Tagsüber liegen die Temperaturen zwischen -2 Grad in Tirschenreuth, -1 in Waldsassen und +1 in Neusorg. In der Nacht wird es mit 0 bis -4 Grad kaum noch kälter.Am Montag wird es windiger, mitunter regnet es etwas. Die Temperaturen liegen bei -1 bis +4 Grad, und auf den tiefgefrorenen Böden besteht Gefahr von Blitzeis. Am Dienstag nur vereinzelt Schauer, danach wird der Rest der Woche überwiegend trocken. Dabei dann wechselweise Sonne und dichte Bewölkung oder Nebel. Die Temperaturen erreichen tagsüber je nach Sonne +2 bis +7 Grad, nachts herrscht aber weiter leichter, bei Aufklaren auch noch mäßiger Frost bis unter -5 Grad.