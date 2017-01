Freizeit Kreis Tirschenreuth

19.01.2017

Neues aus der Wetterküche: Ursprünglich war eine allmähliche Milderung im Laufe der kommenden Woche mit neuem Schnee, oder sogar Regen, auf dem Plan der Wettermodelle, das wird aber einfach immer weiter nach hinten verschoben.

Viel Sonne, teilweise aber auch schon Hochnebel

Schlittschuhwetter

Das Hoch scheint stärker als gedacht, und so bleibt zu befürchten, oder eben für Wintersportler auch zu hoffen, dass sich das ruhige und kalte Winterwetter auch in der kommenden Woche unverändert fortsetzt. Neuer Schnee ist damit dann allerdings nicht in Sicht, dafür werden Nebel und Hochnebel in den nächsten Tagen zumindest phasenweise wieder öfter mit im Spiel sein. Die Aussichten auf „Winter open end“ polarisieren, denn während der Eine glitzerndem Schnee in der Sonne viel abgewinnen kann, hat der Andere die Kälte schon lange satt. Das könnte durchaus eine der längsten Phasen mit Schneedecke in den letzten Jahren werden.Der Freitag wird nach eisiger Nacht wieder ein verbreitet sonniger Wintertag, Nebel und Hochnebel sollten noch kein großes Thema sein. Lediglich vom Grenzkamm her könnten mal ein paar Hochnebelfetzen aus dem böhmischen Becken knapp den Sprung über die Grenze schaffen. Die Höchstwerte liegen zwischen -4 Grad in Mähring, -2 in Waldsassen und -1 in Waldershof. Windgeschützt in der stärker werdenden Sonne fühlt sich das Ganze aber gar nicht so eisig an. Die Nacht dafür umso mehr: -10 Grad sind es verbreitet, bis örtlich -17 in den Kältelöchern um Neualbenreuth.Am Samstag kommt dann von Tschechien her schon öfter Hochnebel herangezogen, hat aber wahrscheinlich noch große Löcher, und so gibt es für viele auch noch einmal einen schönen Wintertag mit einigen Sonnenstunden. Die Temperaturen bleiben im Dauerfrost mit -5 Grad in Bärnau, -3 in Falkenberg und -2 in Neusorg. In der Nacht dann je nach Aufklaren -8 bis -15 Grad.Der Sonntag ist dann ein Wackelkandidat. Die Sonne kämpft gegen den sich ausbreitenden Hochnebel aus Südosten, und schafft es wohl nur noch stellenweise länger durch. Wir landen also wieder im „Nebelpoker“, und wenn es trüb bleibt, kommen wir auch nicht über -7 Grad. Mit etwas Sonne werden es -5 in Tirschenreuth, -3 in Ebnath und -2 in Mitterteich. Nachts -9 bis -14 Grad, bei klarem Himmel auch darunter.In der neuen Woche bleibt es durchgehend trocken, nur aus teilweise zähen Hochnebelfeldern kann stellenweise geringer Schneegriesel, oder ein paar Flocken fallen. Sonst ist aber auch immer wieder die Wintersonne mit dabei, und im weiterhin kalten Ostwind liegen die Höchstwerte bei -6 bis -1 Grad durchweg im Dauerfrost. Nachts ist es weiter eisig, bei Aufklaren sind -15 bis -20 Grad nach wie vor keine Seltenheit. Ob dann zum Wochenende mit Schnee eine Milderung einsetzt ist noch ungewiss.