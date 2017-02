Landkreis lädt ein in die Mehrzweckhalle Kemnath - Alle Abfahrtszeiten im Überblick

05.02.2017

Tirschenreuth/Kemnath. Zu sehen sind Garde- und Schautänze. Tanzpaare, Kinder- und Jugendgarden treten auf. Sketche und Büttenreden werden dargeboten: Der Landkreis lädt Senioren am Sonntag, 12. Februar, ab 14 Uhr zum Seniorenfasching in die Mehrzweckhalle in Kemnath ein. Die Faschingsgesellschaften aus Tirschenreuth, Mähring, Mitterteich, Wiesau, Waldeck, Krummennaab, Reuth und Fortschau-Kemnath ziehen mit ihren Prinzenpaaren ein. Die Zusammenstellung des Programms sowie die Präsentation erfolgt unter Leitung des Fortschauer Carnevalsclubs. Für alle Senioren gibt es einen Getränke- oder Verzehrgutschein.

Organisiert und finanziert wird die Veranstaltung vom Landkreis Tirschenreuth. Sparkasse Oberpfalz Nord sowie die Stadt Kemnath beteiligen sich mit Spenden. Auskünfte erteilt das Landratsamt, Anja Dubrowski, Telefon 09631/88-466 bzw. Wolfgang Fenzl (09631/88-281). Senioren, die kurzentschlossen am Faschingsnachmittag teilnehmen möchten, sollen sich bei der Seniorenfachstelle im Landratsamt anmelden, Telefon 09631/88-466 bzw. 09631/88-281. Neun Buslinien sind eingesetzt. Die Hin- und Rückfahrt ist kostenlos. Für die Linien 2 und 5 gelten neue Abfahrtszeiten. Ankunft aller Busse bei der Mehrzweckhalle in Kemnath um 13.45 Uhr. Linie 1: 12:30 Hermannsreuth, Bushaltestelle; 12:40 Bärnau, Haltestelle Marktplatz; 12:50 Thanhausen, Bushaltestelle; 12:55 Hohenthan, Bushaltestelle; 13:05 Plößberg, Feuerwehrhaus; 13:08 Schönkirch, Dorfmitte; 13:10 Beidl, Schwarzmeier; 13:12 Schönficht, Bushaltestelle. - Linie 2: 12:00 Griesbach, Bushaltestelle; 12:05 Redenbach, Bushaltestelle; 12:15 Mähring, Post; 12:25 Poppenreuth, Bushaltestelle; 12:30 Hiltershof, Hauptstraße; 12:35 Großkonreuth, Bushaltestelle; 12:40 Pilmersreuth a.W., Bushaltestelle; 12:45 Wondreb, Ortsmitte (Siedlung); 12:55 Tirschenreuth, ZOB. - Linie 3: 12:30 Wernersreuth, Bushaltestelle; 12:40 Neualbenreuth, Raiffeisenstraße; 12:43 Hardeck, Bushaltestelle; 12:45 Maiersreuth, Bushaltestelle; 12:47 Querenbach, Bushaltestelle; 12:50 Hatzenreuth, Bushaltestelle; 12:52 Mammersreuth, Bushaltestelle; 12:54 Schloppach, Bushaltestelle; 12:55 Hundsbach, Bushaltestelle; 13:00 Waldsassen, Busbahnhof; 13:05 Pfaffenreuth, Bushaltestelle; 13:08 Leonberg, Bushaltestelle Abzweigung. - Linie 4: 12:45 Mitterteich, Oberer Markt; 12:55 Konnersreuth, Post; 13:05 Pechbrunn, Rathaus; 13:20 Waldershof, Marktplatz (Bäckerei Schug). - Linie 5: 12:45 Tirschenreuth, Busbahnhof; 12:55 Hohenwald, Bushaltestelle; 13:05 Falkenberg, Kirche. - Linie 6: 12:50 Thumsenreuth, Bushaltestelle Ortsmitte; 12:53 Röthenbach, Bushaltestelle; 12:56 Escheldorf, Bushaltestelle; 13:01 Premenreuth, Bushaltestelle; 13:06 Reuth, Bushaltestelle; 13:16 Krummennaab, Dorfplatz; 13:26 Erbendorf, Unterer Markt, Kriegerdenkmal. - Linie 7: 12:45 Schönhaid, Bushaltestelle; 12:47 Wiesau, Sparkasse; Wiesau, Schönberger; 12:55 Fuchsmühl, Jugendheim; 13:00 Güttern, Bushaltestelle Ortsmitte; 13:05 Voitenthan, Bushaltestelle; 13:10 Friedenfels, Steinwaldhalle; 13:15 Thann/Siegritz, Bushaltestelle; 13:17 Wetzldorf, Bushaltestelle Abzweigung; 13:25 Grötschenreuth, Bushaltestelle; 13:30 Zwergau, Bushaltestelle. - Linie 8: 13:00 Brand, Rathaus; 13:03 Fuhrmannsreuth, Bushaltestelle; 13:05 Ebnath, Marktplatz; 13:10 Schwarzenreuth, Bushaltestelle; 13:15 Neusorg, ehemalige Post; 13:20 Pullenreuth, Bushaltstelle Dechantseeser Straße; 13:23 Lochau, Feuerwehrhaus; 13:28 Trevesen, Feuerwehrhaus; 13:30 Godas, Bushaltestelle; 13:35 Waldeck, Marktplatz. - Linie 9: 13:10 Kastl, Kriegerdenkmal; 13:13 Löschwitz, Bushaltestelle; 13:18 Oberndorf, Bushaltestelle; 13:20 Kötzersdorf, Bushaltestelle; 13:23 Berndorf, Bushaltestelle; 13:25 Immenreuth, Schule; 13:35 Kulmain, Bushaltestelle Schroll.