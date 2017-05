Kultur Kreis Tirschenreuth

Mit der Dauerausstellung, "Schreib- und Buchkunst hinter Klostermauern - Eine Entdeckungsreise durch acht Jahrhunderte Waldsassener Schriftkultur", erhält der Besucher Einblicke ins Klosterleben. Am Samstag eröffnete Kultus-Staatssekretär Bernd Sibler die Präsentation.

Waldsassen. (jr) Sibler sagte: "In Waldsassen begegnen sich Natur und Kultur auf das Schönste. Die Stiftsbasilika ist bis heute das weithin sichtbare Wahrzeichen von Waldsassen. Äbtissin Laetitia Fech erfüllt das Kloster klug und ideenreich mit neuem Leben, verleiht der Abtei neuen Glanz." Musikalisch wurde die Feier, im Beisein zahlreicher Ehrengäste von den Schwestern Hanna-Maria Ehlers (Querflöte) und Felicitas König (Violine) umrahmt."Bücher stehen nicht nur in großen Bibliotheken und in Archiven, sondern oft auch daheim", sagte Ludwig Spreitzer, der Initiator der Präsentation. Der Bücherbestand weltweit sei gewaltig sagte der Sprecher. Nach einer Bestandsaufnahme waren im Jahr 2010 sage und schreibe 129 864 880 Bücher bekannt. Die Ausstellung im Kloster sei quasi eine Entdeckungsreise durch acht Jahrhunderte Waldsassener Schriftkultur, erklärte der Sprecher.Unter den zahlreichen hochrangigen Ehrengästen begrüßte Spreitzer bei der Ausstellungseröffnung auch NT-Verlegerin Viola Vogelsang-Reichl. "Eine große Ehre für uns", stellte er fest. Äbtissin Laetitia Fech sagte, "Wissen und Bildung ging schon immer von Klöstern aus." Sie freute sich, dass mit dieser ganz besonderen Ausstellung ein neuer Schwerpunkt für die Besucher gelegt worden sei.Für die Zisterzienser seien Schrift und Bücher schon immer ein wichtiges Medium gewesen, "geben sie doch Einblicke ins Klosterleben." Die Äbtissin nannte es an der Zeit, diese so wichtigen Exponate der Öffentlichkeit vorzustellen. Ihr Dank galt Kurator Christian Malzer, der die Ausstellung wissenschaftlich aufgearbeitet hat.Staatssekretär Bernd Sibler zitierte Goethe, der seinerzeit im Tagebuch seiner Italienreise vermerkt hatte: "In Bayern stößt einem sogleich das Stift Waldsassen entgegen, köstliche Besitztümer der geistlichen Herren, die früher als andere Menschen klug waren. "Heute, so Sibler, wirke das Kloster Waldsassen noch immer mit enormer Strahlkraft nach außen, getragen von enormer Spiritualität im Inneren. Weiter machte der Staatssekretär deutlich, dass der Freistaat Bayern sich der wertvollen Sammlungen ehemaliger Kloster-, Stift-, und Kirchenbibliotheken verpflichtet fühlt und kontinuierlich erhebliche Mittel in den Erhalt dieser wertvollen Kulturgüter investiert.Das Kloster Waldsassen bezeichnete er als eines der schönsten Beispiele für lebendige und moderne Klosterkultur der Gegenwart. "Schreiben und Lesen wurde früher in Klosterschulen gelehrt. Er dankte der Äbtissin für ihre großen Leistungen. "Sie hat viel Unmögliches gestemmt, hat den Konvent verjüngt und vor allem baulich Großartiges geleistet. Und der Freistaat Bayern hat keine Mittel gescheut, dies auch zu ermöglichen." Und jetzt, mitten in dieser lebendigen Abtei, gewähre die Ausstellung Einblicke in das klösterliche Leben früherer Jahrhunderte. Die Präsentation schlage Brücken zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Sibler bezeichnete die Klosterbibliothek als wahres Kleinod, ein Markenzeichen des Klosters. Abschließend stellte er fest, "Bibliotheken sind die am meisten frequentierten Kultureinrichtungen überhaupt. In die deutschen Bibliotheken kommen jährlich mehr Besucher, als zu allen Fußballspielen der Bundesliga."Kurator Christian Malzer stellte den Zuhörern das Ausstellungskonzept vor, das sich in fünf verschiedene Abschnitte gliedert. Malzer betonte, "Schrift vermittelt nicht nur Wissen, sondern konstituiert Kultur. Gerade die Schriftlichkeit und die Kunst des Schreibens, sowie die daraus hervorgegangenen Produkte versetzen moderne Menschen oft ins Staunen. Die Texte bieten uns jahrhundertealte minuziös von Hand geschriebene Textseiten in die Vergangenheit."Präsentiert wird die Ausstellung in fünf Etappen auf zwei Etagen. Der erste Abschnitt handelt vom Zisterzienserorden, der zweite Teil zeigt das Mittelalter, der Dritte die Frühe Neuzeit, der Vierte die Gegenwart und der Letzte die Geschichte des Bibliotheksaals. Zu sehen sind Schriftprodukte aus acht Jahrhunderten.