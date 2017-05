Politik Kreis Tirschenreuth

08.05.2017

Irgendwie nicht überraschend: Beim Besuch von Landwirtschaftsminister Helmut Brunner sind die Stromtrassen ein wichtiges Thema. Doch er hört auch Dinge, die er auf einem Oberpfälzer Bauernhof so nicht erwartet hatte.

Defiliermarsch angestimmt

Entschädigungen zugesagt

Griesbach. (jr) Selbstbewusst präsentierte die Familie Rubenbauer Bayerns Landwirtschaftsminister Helmut Brunner am Sonntagnachmittag ihren Betrieb. "Wir stehen auf drei Beinen", sagte Georg Rubenbauer. Neben der Landwirtschaft seien dies sein Erfindergeist und sein Maschinenverleih sowie die Gastwirtschaft, die Gattin Sylvia betreibe und die eine 800 Jahre lange Tradition habe. Die Familie bewirtschaftet auch 60 Hektar im benachbarten Tschechien.Strömender Regen empfing den Minister in Griesbach. Zu Ehren des Gastes aus Niederbayern war die Großkonreuther Blasmusik angetreten, die zum Empfang den Bayerischen Defiliermarsch spielte. CSU-Kreisvorsitzender Tobias Reiß machte dem Gast deutlich, dass die Landwirtschaft hier eine große Rolle spielt. "Sie trägt ganz erheblich zur Wertschöpfung in unserem Landkreis bei."Georg Rubenbauer erzählte: "Als ich vor 25 Jahren mit meinem Schweinemastbetrieb begann, war ich mit 400 Schweinen ein großer, heute bin ich ein kleiner Betrieb." Stolz führte die Familie die Gäste durch ihren Betrieb. Überall standen hochmoderne Maschinen, die Rubenbauer verleiht oder selbst einsetzt. Stolz präsentierte der Landwirt dem Minister seine neuesten Errungenschaften. Großes Interesse fand ein Hydraulik-Steckergriffstück mit Kupplungsmechanisierung, die der Landwirt entwickelt hat. Über 100 Firmen weltweit bauen dieses von ihm entwickelte Stück schon ein. Verkauft hat er die Idee in über 20 Länder - weltweit. Dieses "Kennfixx" sei ein Renner auf dem Weltmarkt, erzählte der mit Daniel-Düsentrieb-Erfindergeist ausgestattete Bauer.Nach dem Rundgang trafen sich die Gäste im Wirtshaus, wo sie sich mit hausgemachten Kuchen und Torten sowie Wurstbroten stärkten. CSU-Ortsvorsitzender Klaus Schöner nannte den Ministerbesuch in Griesbach eine große Ehre und stellte die ländlich geprägte Gemeinde vor. CSU-Kreisvorsitzender Reiß berichtete, dass diese Strukturen auch für den ganzen Landkreis gelten.BBV-Obmann Ely Eibisch eröffnete die Fragerunde und sprach gleich die geplanten Stromtrassen an. "Von vier möglichen führen drei durch den Landkreis Tirschenreuth", sagte er. Stromtrassen seien eine wiederkehrende Leistung, für die Landwirte dauerhaft entschädigt werden müssten. "Die Betreiber machen damit viel Geld. Wir stellen unseren Grund und Boden zur Verfügung und sollen nahezu leer ausgehen." Als weiteres Problem hatte Eibisch Biber, Kormoran und Fischotter ausgemacht und hoffte auf eine Erhöhung des Biberfonds als Ausgleich für Schäden.Brunner meinte, dass der Betrieb der Familie Rubenbauer zeige, dass Landwirte innovativ und kreativ seien. "Wenn ein Landwirt gleich auf mehreren Standbeinen steht, wie die Familie Rubenbauer, dann ist dies beispielhaft", sagte Brunner. Im Übrigen sieht Brunner die Bayerische Landwirtschaft ganz gut aufgestellt.Bezüglich der Stromtrassen sicherte der Minister zu, dass er aufseiten der Landwirte stehe: "Wir haben durchgesetzt, dass es eine Erdverkabelung gibt. Diese Leitungen beeinträchtigen die Arbeit der Landwirte, deshalb wird es eine wiederkehrende Entschädigung geben."