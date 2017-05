Politik Kreis Tirschenreuth

21.05.2017

143

0 21.05.2017143

Vor Selbstbewusstsein strotzt die CSU im Landkreis. Wenn der Vorsitzende 134 von 138 Stimmen bekommt, zeugt das vom großen Rückhalt aus den Ortsverbänden. Und die Pläne reichen schon viel weiter als bis zur Bundestagswahl.



Beisitzer sind Dr. Alfred Scheidler (Tirschenreuth), Bernd Sommer (Waldsassen), Herbert Bauer (Falkenberg), Franz Stahl (Tirschenreuth), Reiner Meier (Tirschenreuth), Hans Donko (Erbendorf), Leonhard Zintl (Kemnath), Michael Dutz (Wiesau), Matthias Fütterer (Erbendorf), Rita Ponnath (Kemnath), Mario Rabenbauer (Waldershof), Bernhard Söllner (Immenreuth), Marco Pollath (Erbendorf) und Huberth Rosner (Tirschenreuth). Tobias Reiß begrüßte die Delegierten aus den 31 Ortsverbänden und zitierte Ministerpräsident Horst Seehofer: "Wir führen weiter eine Koalition mit dem Bürger."

"Wieder Landrat stellen"

Politik am Backdie-Eck

Die CDU hat erkannt, dass der bayerische Weg der richtige ist. CSU-Kreisvorsitzender Tobias Reiß

Vom Armenhaus zum kleinen Wunder "Als ich vor 14 Jahren in den Bundestag einzog, war der Landkreis Tirschenreuth das Armenhaus Bayerns. Heute hat es sich zu einer Vorzeigeregion entwickelt." Albert Rupprecht schrieb diesen Wandel, der einem kleinen Wunder gleichkomme, nicht zuletzt einer starken CSU zu. "Ich ziehe meinen Hut vor den Leistungen in dieser Region", erntete er großen Applaus. Dank galt Tobias Reiß, der auch in München respektiert werde. Rupprecht sprach sich nachdrücklich für Angela Merkel aus: "Wenn schon der mächtigste Mann der Welt nicht berechenbar ist, dann brauchen wir in Europa eine starke Frau, die berechenbar bleibt." Dabei werde ihr eine starke CSU helfen. Rupprecht war überzeugt, am 24. September zu feiern: "Erstens hat meine Frau da Geburtstag und Angela Merkel bleibt Bundeskanzlerin." (jr)

Mitterteich. (jr) Mit 97,1 Prozent bestätigt wurde Tobias Reiß. Bei der Kreisversammlung am Samstag im Josefsheim setzten die Delegierten auf den Landtagsabgeordneten aus Brand und bestätigten ihn in geheimer Wahl für zwei weitere Jahre als Kreisvorsitzenden. Stellvertreter bleiben Angela Burger (Waldershof), Roland Grillmeier (Mitterteich) und Werner Nickl (Kemnath). Johannes Reger (Erbendorf) kam neu für den nicht mehr angetretenen Christian Bauer in diese Riege. Schatzmeister bleibt Lothar Müller (Plößberg), Schriftführer sind Monika Greger (Waldershof) und Roman Melzner (Immenreuth). Die Kasse prüfen Johann Prucker und Franz Häring (beide Tirschenreuth).Als Gastgeber wünschte sich Bürgermeister Roland Grillmeier, dass von dieser Kreisversammlung ein Signal ausgeht: "Wir wollen das Triple. Wir wollen die Bundestagswahl, die Landtagswahl und die Königsdisziplin, die Kommunalwahlen 2020, gewinnen. Wir müssen wieder den Landrat stellen, der uns in unseren Anliegen unterstützt."Grillmeier nutzte die Gelegenheit, auf 15 erfolgreiche Jahre zu verweisen, seit die CSU im Stadtrat und er als Bürgermeister Verantwortung tragen. "Unsere Handschrift ist überall erkennbar. Wir bewegen etwas und nutzen die sich bietenden Chancen. Unsere Region kann stolz sein, was eine starke CSU leistet." Tobias Reiß erinnerte an die anstrengenden "Zukunftswochen" des Kreisverbands. Der Besuch zahlreicher Minister und Regierungsmitglieder habe gezeigt, dass ihnen die Region am Herzen liege. Selbstbewusst sagte er: "Die CSU ist die Kraft, die Themen setzt und sich um die Menschen kümmert. Wir sind in der Mitte der Gesellschaft." Mit Genugtuung verwies Reiß auch auf die jüngsten Wahlerfolge im Saarland, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. "Diese Erfolge wurden erreicht, weil die CDU sich der Themen der CSU angenommen hat. Sicherheit ist unsere Stärke, damit konnten wir in Nordrhein-Westfalen punkten. Die CDU hat erkannt, dass der bayerische Weg der richtige ist."Reiß dankte den regionalen Banken für die Unterstützung der heimischen Betriebe. Ein Thema war auch das Betreuungsgeld. Diese exklusiv in Bayern angebotene Leistung werde von 74 Prozent aller Eltern in Anspruch genommen. Weiter brach der CSU-Vorsitzende eine Lanze für die Lebensqualität in der Region. "Wir hatten noch nie so viele sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze wie jetzt." Zu den Verkehrsproblemen in Waldsassen kündigte er den Besuch von Innenstaatssekretär Gerhard Eck an: "Wir besprechen den Lkw-Transitverkehr nicht in München, sondern am Backdie-Eck direkt vor Ort. Er soll sehen, wie es hier zugeht."