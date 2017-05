Vermischtes Kreis Tirschenreuth

21.05.2017

24

0 21.05.201724

Tirschenreuth. Die Eisheiligen sind vorbei, die Studierenden der Hauswirtschaftsschule bebauen den Schulgarten in der St.-Peter-Straße wieder mit vielen neuen Ideen. Der Garten ist frei zugänglich und kann jederzeit besichtigt werden.

Im Unterricht in Gartenbau hat Fachlehrkraft Else Köstler im Winter die nötigen Grundlagen erarbeitet. Die Studierenden beschäftigten sich mit der Bodenqualität und ließen Bodenproben untersuchen, um die Düngung genau auf den Bedarf abzustimmen. Danach wurden die Kulturen in der Theorie behandelt und eine Auswahl für den Schulgarten getroffen. Ein genauer Anbauplan half bei der Anzucht, denn Tomaten und Gemüsepflanzen wurden schon im Februar gesät. Nun durften die Pflanzen endlich ins Beet. Zum Schutz bekommen manche ein Insektenschutznetz. Auch gegen Schnecken gibt es Vorkehrungen. Nun ist die regelmäßige Pflege wichtig, damit im Sommer und Herbst reichlich geerntet werden kann. Die Landwirtschaftsschule legt viel Wert auf die Praxis. Entsprechend gespannt sind die Studierenden auf das Gartenjahr.