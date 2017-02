Infotag an den EDV-Schulen in Wiesau

16.02.2017

Regelmässig informieren die Wiesauer EDV-Schulen über ihr Angebot. Am Samstag, 18. Februar, findet von 9 bis 13 Uhr wieder der "Tag der offenen Tür" statt. Die Schulen informieren dabei über Ausbildungsinhalte ihrer Berufsfachschule für IT-Berufe für Schulabgänger, geben Informationen zur Ausbildung als Fachinformatiker und Informatikkaufleute. Einsicht in ihre Arbeit geben auch die Fachschule für Datenverarbeitung für Berufstätige mit kaufmännischer oder gewerblich-technischer Ausbildung. Die Besucher erfahren Näheres über die Fortbildung zu staatlich geprüften Wirtschaftsinformatikern bzw. zum staatlich geprüften Informatiktechniker.

Lehrervorträge sind um 10.30 Uhr (Dauer ca. 1 Stunde), Schülervorträge um 9.45 sowie um 11.45 Uhr. Während des gesamten Tages läuft der Ausbildungsbetrieb. Den Besuchern bietet sich so die Möglichkeit, den Schülern beim Programmieren an den EDV-Anlagen sowie bei der praktischen Arbeit in der schuleigenen Trainingsfirma über die Schulter zu schauen. Auskünfte zur Förderungen werden ebenfalls erteilt. Als Hauptpreise beim Quizspiel sind zehn Schulungsabende zu gewinnen.