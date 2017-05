Mit Söckchen, Rat und Tat

Vermischtes Kreis Tirschenreuth

21.05.2017

21

0 21.05.201721

Eltern von kleinen Kindern sollen alle erdenkliche Hilfe bekommen. Dieser Grundsatz steht auch für die Familienbeauftragten an erster Stelle. Nahezu flächendeckend gibt es sie bereits im Landkreis.

Bärnau. Zum Frühlingstreffen der Familienbeauftragten hatten die Mitarbeiterinnen der Koki (Koordinierungsstelle frühe Kindheit) des Landratsamtes eingeladen. Marianne Fütterer und Pia Kürschner begrüßten dazu als Gastgeber diesmal Bürgermeister Alfred Stier. Der betonte die Bedeutung der Familienbeauftragten für die Gemeinden und bedankte sich für den ehrenamtlichen Einsatz.Auch die Sozialpädagoginnen bewerteten die Arbeit als sehr hilfreich, da überall im Landkreis ein Ansprechpartner vorhanden ist. Die Beauftragten stellen auf Wunsch Kontakte zur Fachstelle der Koki her, um Unterstützungsmöglichkeiten zu vermitteln. "Entscheidend ist der Bekanntheitsgrad in den Gemeinden und Städten. Das ist die Grundvoraussetzung, damit Mama und Papa überhaupt wissen, an wen sie sich wenden können", unterstrichen die Fachfrauen.Häufig werden in den Gemeinden schon die neugeborenen Babys mit ihren Eltern persönlich eingeladen oder besucht. Das ist eine gute Gelegenheit, das Willkommensgeschenk der Koki in Form von selbstgestrickten Babysöckchen und einem Informationspaket zu überreichen. "Zugleich verhelfen solche Aktionen dazu, dass das Amt des Familienbeauftragten mit Leben erfüllt wird und kein leerer Titel bleibt", sagten die Betreuerinnen der Koki. "Wir sind stolz auf diese tolle Zusammenarbeit im Landkreis Tirschenreuth, was keineswegs überall so möglich ist", betonte Marianne Fütterer. "Jede Familie bekommt allerdings nur das, was sie wirklich will, niemandem wird etwas aufgezwungen. Die Frühen Hilfen sind bei uns sehr gut aufgestellt. Wir beraten, vermitteln, können auch Kinderkrankenschwestern oder Familienhelfer einsetzen." Inzwischen sei man auch schon mit den ersten Familienpaten auf Zeit im Gespräch, sagte Pia Kürschner.Als Vertreterin für alle Familienkinderkrankenschwestern stellte Susanne Wurm aus Tirschenreuth ihre Arbeit vor. Sie besucht die Mütter mit ihren Babys im Krankenhaus Tirschenreuth, ist direkt in Familien tätig, begleitet Mutter und Vater bei der Versorgung ihres Babys, beantwortet Fragen, gibt Tipps und ist gerne "Nothelfer" in schwierigeren Zeiten.