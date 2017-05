Vermischtes Kreis Tirschenreuth

21.05.2017

Tirschenreuth . (kro) Groß war das Interesse, als Professor Dr. Nicolas Schöpf von der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg den berufsbegleitenden Bachelorstudiengang "Soziale Arbeit" vorstellte. Das Kennzeichen dieses innovativen Studienkonzepts ist die dezentrale Ausbildung in bedarfsorientierten Lehr- und Lernformen.

Dieses berufsbegleitende Angebot gibt es erstmals auch in Tirschenreuth, aktuell noch im Haus der Kolping-Berufshilfe, später im ehemaligen Polizeigebäude, das umfassend saniert wird. Weitere Außenstandorte der OTH sind Cham und Abensberg. Der Professor betonte, dass jedes Semester mit einer Blockwoche in Regensburg beginne. Das Studium werde mit einem Bachelor-Abschluss beendet. "Es ist anstrengend, aber studierbar", sicherte Schöpf die engagierte Hilfe der OTH zu. Bürgermeister Franz Stahl zeigte sich beeindruckt von den vielen Interessierten, die zum Vortrag gekommen waren. In Tirschenreuth sei die Freude groß, diesen dezentralen Abschluss anbieten zu können. Johannes Saalfrank von der Kolping- Berufshilfe befand, das sei schon etwas ganz Besonderes. Der Bereich Soziale Arbeit sei ein sehr wichtiger und aufstrebender Berufszweig. Vor allem auch im ländlichen Raum würden dringend Führungskräfte gesucht. "Wagen Sie den Schritt, dies ist eine einmalige Chance", empfahl er den Zuhörern.