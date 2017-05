Vermischtes Kreis Tirschenreuth

14.05.2017

Gleich sechs verdiente Bürger zeichnete jetzt Landrat Wolfgang Lippert mit der Johann Andreas Schmeller-Medaille aus. Die bekommt, wer sich jahrzehntelang ehrenamtlich engagiert.

Tirschenreuth. (jr) "Das Engagement der Bürgerinnen und Bürger ist in unserem Landkreis sehr ausgeprägt, dieser Einsatz entwickelt sich in vielen Bereichen zu einer geballten Kraft", sagte Landrat Wolfgang Lippert, als er am Donnerstagabend im großen Sitzungssaal im Landratsamt Auszeichnungen für kulturelle und soziale Verdienste überreichte. Geehrt wurden sechs Männer, die sich seit Jahrzehnten im ehrenamtlichen Bereich vielschichtig engagieren. Belohnt wurden sie jetzt mit der Johann Andreas Schmeller-Medaille in Silber. Musikalisch wurde die Feier von Verena Bauer und Honie Whitted, von der Kreismusikschule, umrahmt. Lippert betonte, dass angesichts der vielfältigen Einsätze, Projekte und Aktivitäten, das Gemeinwesen enorm bereichert werde. "Und ein Teil dieser geballten Kraft ist hier heute versammelt. Ich danke ihnen sehr für ihren vorbildlichen bürgerschaftlichen Einsatz." Der Landrat sprach von den Ehrenamtlichen als eine Bürgergesellschaft im besten Sinne. "Für sie sind der gesellschaftliche Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung keine Fremdworte.Was immer sie getan haben, ist nicht nur ein Dienst am Menschen, sondern auch an unserer Heimat und Ausdruck einer lebendigen, lebens- und liebenswerten Bürgergesellschaft." Der Landrat betonte, "mehr denn je brauchen wir Menschen, die sich ehrenamtlich einbringen. Die nicht fragen, was die Gemeinschaft für sie tut, sondern sich fragen, was sie für die Gemeinschaft tun können und gleich die entsprechende Antwort mit liefern."Walter Pirner aus Riglasreuth ist seit 1978 Mitglied der Kolpingfamilie Riglasreuth und seit 1984 deren Vorsitzender. Dazu leistet er seit vierzig Jahren Lektorendienst und leitet die Ministrantenarbeit. Seit 15 Jahren ist er Mitglied in der Kirchenverwaltung Riglasreuth, seit fünf Jahren Mesner, 18 Jahre gehörte er dem Pfarrgemeinderat an. "Kolping und Kirche gehören für ihn zusammen, er ist eine unentbehrliche Stütze", stellte der Landrat fest.Franz Freundl aus Mähring gehört seit mehr als dreißig Jahren der Kirchenverwaltung Mähring an und ist seit 25 Jahren deren Kirchenpfleger. In seine Amtszeit fallen die Innen- und Außenrenovierung der Pfarrkirche Mähring. In Abwesenheit des Ortsgeistlichen übernahm er die Aufgabe als Bauherr und war Ansprechpartner für Architekten, Firmen und freiwillige Helfer. Schlichtweg, er war zuständig für alles.Friedrich Wölfl aus Pechbrunn ist seit 1995 Schatzmeister im Kreisverband der Lebenshilfe Tirschenreuth. Er war 2002 Gründungsmitglied des Familienentlastenden Dienstes/Offene Behindertenarbeit und ist seit 2009 Vorstandsmitglied in der Stiftung Lebenshilfe Tirschenreuth. Maßgeblich beteiligt ist er am Pilotprojekt "Inklusion am Beispiel der VG Mitterteich" und am Netzwerk Inklusion des Landkreises. Sein Fachwissen ist sowohl auf kommunaler wie auch auf Landkreisebene gefragt.Anton Hauptmann aus Waldershof ist seit 2009 Vorsitzender der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Hohenhard. "Er hat nach fast zehnjährigem Stillstand das Vereinsleben wieder neu aktiviert", wusste der Landrat. Weiter ist er seit dreizehn Jahren Kreisverbandsvorsitzender und Kreisschießwart der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung (BKV). Zudem gehörte er 26 Jahre lang der Vorstandschaft der Feuerwehr Hohenhard an, davon war er zwölf Jahre Vorsitzender.Ernst Tippmann aus Fuchsmühl gehört seit 1983 der Laienspielgruppe Fuchsmühl an, deren erster und zweiter Vorsitzender er von 1983 bis 2001 war. Unter seiner Verantwortung fanden die "Fuchsmühler Holzschlacht" und der Nordgautag in Fuchsmühl statt. Verantwortlich zeichnete er für die Erstellung der Chronik der Laienspielgruppe und es ist sein Verdienst, dass eine eigene Jugendgruppe gegründet wurde. Weiter engagiert er sich im Naturpark Steinwald, wo er seit 1994 zum Vorstand gehört.Josef Brand aus Kastl führt bereits seit vierzig Jahren als Vorsitzender den Vereinsverband Kastl. Dieser besteht aus den kirchlichen und weltlichen Vereinen. Zentrale Aufgabe ist es, alle Termine und Veranstaltungen unter einen Hut zu bringen. Es ist sein Verdienst, dass es in Kastl ein vielfältiges kulturelles und kirchliches Angebot gibt, das im Landkreis vorbildlich ist. Durch sein Engagement hat er sich um Kastl verdient gemacht.