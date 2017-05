Vermischtes Kreis Tirschenreuth

Kurz vor Mitternacht Großalarm für die Feuerwehren im Bereich Waldsassen: Zwei Bauernhöfe in Schottenhof bei Münchenreuth (Landkreis Tirschenreuth) stehen lichterloh in Flammen.

Eine Bewohnerin eines Vierseithofes sieht am Mittwoch gegen 23.15 Uhr beim Blick aus dem Schlafzimmerfenster einen hellen Feuerschein. Sie informiert sofort über Notruf die Polizei. Beim Eintreffen der Feuerwehr stehen sowohl die Scheune ihres Anwesens sowie die Scheune des daneben liegenden Bauernhofes in Flammen. Die alarmierten Feuerwehren können ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnhäuser verhindern. Der Hof der Frau, die den Brand bemerkte, wurde von einer fünfköpfigen Familie bewohnt. Im benachbarten Hof wohnte ein alleinstehender Mann, informiert die Polizei.Noch während des Brandes müssen vier Bewohner des Hofes vom Rettungsdienst wegen eines leichten Schocks behandelt werden. Der Nachbar erleidet eine leichte Rauchgasvergiftung, die vor Ort ambulant vom Rettungsdienst behandelt werden kann. Zwei Feuerwehrleute ziehen sich bei den Löscharbeiten leichte Verletzungen zu.Der Sachschaden dürfte sich im unteren siebenstelligen Bereich bewegen, so eine erste Einschätzung der Polizei.Im Einsatz waren insgesamt zehn örtliche Feuerwehren, das Technische Hilfswerk aus Marktredwitz sowie eine Streife der Landespolizei und eine Streife der Bundespolizei.Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizeiinspektion Weiden übernommen.