Training für Borderliner

24.05.2017

Die Suizid-Rate ist erschreckend hoch. Der Leidensdruck wird für acht Prozent der Borderline-Patienten irgendwann so groß, dass sie ihr Leben beenden. Aber nun gibt es Rat, wie die extremen Gefühlslagen beherrschbar werden.

Trialog auch für Angehörige Der Leidensdruck ist nicht nur bei Borderline-Patienten oft groß, sondern auch in ihrem Umfeld. Um den Erfahrungsaustausch mit Betroffenen, Angehörigen und Fachleuten zu intensivieren, wurde beim Sozialteam in der Pleierstraße ein "Borderline-Trialog" begonnen. Das nächste Treffen ist am Montag, 19. Juni. Weitere Zusammenkünfte sollen im Herbst folgen. Ziel ist, mehr Verständnis und durch einen Perspektivenwechsel Lösungen für den gemeinsamen Alltag zu finden. "Borderline-Betroffene können sehr anschaulich Einblicke in das Leben mit der Borderline-Störung geben. Gleichzeitig können Angehörige und Fachleute die Herausforderungen in ihrer Rolle als Unterstützer neu reflektieren", heißt es in der Einladung. Eine Anmeldung beim Sozialteam ist erwünscht, die Teilnahme kostenlos. (as)

Tirschenreuth. Die Persönlichkeitsstörung Borderline ist stark verbreitet. Auf zwei bis drei Prozent der Bevölkerung schätzen Fachleute den Anteil der Menschen, deren Empfinden keine andere Lösung als extremes Verhalten zulässt - bis hin zur Selbstverletzung und zum Suizid.Für diese Patienten gibt es ab Ende Mai ein völlig neues Angebot in der Region: Diplom-Pädagogin Daniela Luft betreut eine "Skillsgruppe", die sich jeweils am letzten Montag im Monat in der Tagesstätte des Sozialteams Nordoberpfalz trifft. Erster Termin ist am Montag, 29. Mai, von 17 bis 19 Uhr in der Pleierstraße in Tirschenreuth. Daniela Luft absolviert derzeit eine Zusatzausbildung zur DBT-Therapeutin. Hinter diesem Kürzel steckt Dialektisch-Behaviorale Therapie.Das Skillstraining wurde von der amerikanischen Psychologin Marsha Linehan als Teilkomponente der DBT entwickelt. Es ist für Menschen mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung gedacht, die sich entschieden haben, durch den Aufbau neuer Fertigkeiten (Skills) das im Alltag vorherrschende psychische Leiden abzubauen.Die Skillsgruppe beinhaltet die Module Achtsamkeit, Stresstoleranz, Umgang mit Gefühlen, zwischenmenschliche Fertigkeiten und Selbstwert. Ziel ist, das sich selbst oder andere schädigende Verhalten zu reduzieren, die Frustrationstoleranz und die Beziehungsfähigkeit zu stärken.Wichtigste Voraussetzung für die Teilnahme am Skillstraining ist die Entscheidung der Betroffenen für eine aktive Veränderung. Der Einstieg in die laufende Gruppe ist jederzeit möglich. Leiterinnen sind Daniela Luft und Heilerziehungspflegerin Carina Ködel. Anmeldungen nimmt das Sozialteam, Telefon 09631/ 6005-57 oder Leiterin Daniela Luft, E-Mail daniela.luft@sozialteam.de, entgegen. Die Teilnahme an der Skillsgruppe ist kostenlos möglich.