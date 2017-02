Wirtschaft Kreis Tirschenreuth

Worauf es beim Düngen und Pflanzenschutz ankommt, erfuhren Landwirte beim gut besuchten Pflanzenbautag in Falkenberg. Eine Vortragsveranstaltung mit Referenten aus Beratung und Industrie.

Geringer Ertragsverlust

Acker direkt am Gewässer, das geht künftig nicht mehr zusammen. Josef Weiss

Falkenberg. Stephan Poersch vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Tirschenreuth freute sich über 85 interessierte Landwirte aus der Region. Sie konnten sich hinsichtlich Pflanzenschutz, Sortenwahl und optimaler Produktionstechnik auf den neuesten Stand bringen. Poersch eröffnete die Vortragsreihe mit einer kurzen Vorstellung der Kulap-Maßnahmen, die noch bis zum 17. Februar beantragt werden können. Dabei stellte er besonders die Grünlandprämie in den Vordergrund. Hier können Landwirte bei ausreichender Futtergrundlage und begrenztem Viehbesatz auf mineralische Düngung sowie flächendeckenden chemischen Pflanzenschutz auf ihren Wiesen verzichten und dafür 120 Euro pro Hektar (B21) erhalten.Dabei beziehe sich das Verbot nur auf mineralische Stickstoffdünger. Bei Bedarf erlaube das Programm ausdrücklich auch mineralische Phosphat- und Kalidünger (allerdings nur die im ökologischen Landbau erlaubten). Wie sich bereits bei vielen Betrieben gezeigt habe, halte sich bei reiner Gülledüngung der Ertragsverlust in Grenzen, die Futterqualität sei vergleichbar mit mineralisch gedüngten Wiesen, so Poersch. Der neue Wasserberater der Oberpfalz, Josef Weiss vom Fachzentrum Agrarökologie Amberg, stellte sich und sein Aufgabengebiet den Landwirten vor und zeigte in seinem Referat, in welchen Gemeinden im Landkreis er aufgrund der Schadstoffgehalte im Grundwasser sowie erhöhter Erosionsbelastung in Flüssen und Bächen Beratungsschwerpunkte sieht. Weiss appellierte dabei an die Landwirte, die derzeitige Kulap-Antragstellung zu nutzen, um mit der Anlage von Gewässer- und Erosionsschutzstreifen (B34) diese Probleme erst gar nicht entstehen zu lassen. Außerdem könnten mit der Kulap-Prämie von 920 Euro je Hektar die schärfer werdenden Abstandsauflagen bei Düngung und Pflanzenschutz gut in den Griff bekommen werden. "Acker direkt am Gewässer, das geht künftig nicht mehr zusammen", betonte der Berater. Über Aktuelles im Pflanzenschutz berichtete Reinhard Ostermeier, Pflanzenschutzberater aus Bayreuth. Dabei standen die immer stärker zunehmenden Resistenzen gegenüber Pflanzenschutzmitteln im Vordergrund. Waren bisher vor allem bei Pilzen und Insekten Minderwirkungen zu beobachten, müssten jetzt die Landwirte auch im Herbizidbereich die Erfahrung machen, dass bestimmte Mittel gegen einzelne Unkräuter ihre Wirkung verlieren. Ostermeier zeigte dabei die Möglichkeiten auf, wie Resistenzen im eigenen Betrieb gar nicht erst auftreten und welche Strategien helfen, wenn schon welche aufgetreten sind. Der renommierte Düngefachmann Dr. Gudwin Rühlicke (Kali und Salz) beschrieb in seinem Vortrag die Bedeutung des Nährstoffs Magnesium für Boden und Pflanze. Rühlicke warb dafür, neben der Standard-Bodenuntersuchung auch diesen Nährstoff untersuchen zu lassen. Außerdem wies er darauf hin, dass auf Grünland zunächst einmal die Versorgung mit den Grundnährstoffen Phosphat, Kali und Kalk in Ordnung gebracht werden müsse, bevor an eine teure Grünlanderneuerung mit aufwendiger Technik und Hochertragssorten gedacht werden könne. Im Unterschied zum Ackerland sei nämlich Grünland im Landkreis Tirschenreuth deutlich schlechter mit diesen Nährstoffen versorgt.Im letzten Referat der Tagung behandelte Erzeugerringberater Ludwig Peter neben einem pflanzenbaulichen Rückblick noch die Kostensituation im Ackerbau. Peter zeigte anhand von Versuchsergebnissen auf, dass auch bei dem derzeitigen niedrigen Getreidepreisniveau eine hohe Intensität hinsichtlich Stickstoff- und Pflanzenschutzeinsatz wirtschaftlich rentabel sei.