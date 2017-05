Freizeit Krummennaab

03.05.2017

3

03.05.2017

Thumsenreuth. Der Männergesangverein 1959 hielt im Schützenhaus seine Jahreshauptversammlung. Vorsitzender Georg Bauer begrüßte 18 Teilnehmer, darunter Sangesbruder Bürgermeister Uli Roth, zweiten Bürgermeister Reinhard Naber und Gemeinderat Rainer Schwingshandl. Gekommen war auch Chorleiter Helmut Wolf, der inzwischen schon 14 Jahre das Dirigat der Chorgemeinschaft innehat.

Gleich zu Beginn gedachten die Sänger ihres jüngst verstorbenen Kameraden Hans Neubauer aus Reuth, der viele Jahre im zweiten Bass als Stimmführer aktiv war. In seinem Bericht listete Bauer alle Tätigkeiten chronologisch auf. Er berichtete von 39 Singstunden, zahlreichen Konzerten, Ständchen, Fest- und Krankenbesuchen.Derzeit sind im MGV Thumsenreuth 11 Aktive und 35 Förderer Mitglied. Der Altersdurchschnitt der Aktiven liegt knapp unter 70 Jahren. Man würde sich daher über jeden Neuzugang sehr freuen, so Bauer.In seiner Ansprache lobte Chorleiter Wolf den Singstundenbesuch und die Disziplin. Solange in der Gemeinschaft mit dem Liederkranz Krummennaab noch mehr als 20 Sänger aufgeboten werden können, sei man durchaus auf einem guten Weg.Kassier Stefan Weiß berichtete, dass im abgelaufenen Vereinsjahr ein Minus in Höhe von 450 Euro aufgelaufen, die Kassenlage aber stabil sei. Revisor Adolf Kappauf bescheinigte eine geordnete Kassenführung.Der Punkt Neuwahlen begann mit einer Erklärung von Georg Bauer, dass er für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung stehe. Er listete auf, welche Anstrengungen er aber unternommen habe, um eine Nachfolgeregelung vorschlagen zu können. So sei man überein gekommen, dass der Vorsitzende des Liederkranzes Krummennaab, Dr. Wolfgang Witt, im Falle der Wahl auch den Vorsitz des MGV Thumsenreuth übernehmen würde. Faktisch sei unter dem Dach der Chorgemeinschaft die ganze Organisationsarbeit schon in seiner Hand. Und so kam es, dass Wahlvorstand Bürgermeister Uli Roth durch Akklamation ein schnelles und eindeutiges Ergebnis herbeiführen konnte. Neuer Vorsitzender der Thumsenreuther Sänger ist somit Dr. Wolfgang Witt, der Georg Bauer nachfolgt. Bauer hatte vor fünf Jahren das Amt vom viel zu früh verstorbenen Hans Konrad übernommen. Witt betonte in seiner kurzen Ansprache, dass sich wenig ändern werde und er sich über die neue Zusammenarbeit freue.Weiter wurden in den Vorstand gewählt: zweiter Vorsitzender Georg Bauer, Schriftführer Stefan Hiller, Kassier Stefan Weiß, Revisoren Adolf Kappauf und Bruno Neugirg, Beisitzer Uli Roth und Willi Mattes.In seinem Grußwort dankte Bürgermeister Roth dem bisherigen Vorsitzenden Bauer für seine Arbeit und wünschte dem neuen Vorstand ein glückliches Händchen. Er sei froh, dass mit dieser Neuwahl eine tragfähige Lösung zum Erhalt des Vereins gefunden werden konnte. Roth lobte die musikalischen Leistungen bei den Konzerten beim Rechersimer und in Friedenfels und freute sich, dass die Chorgemeinschaft auf diese beeindruckende Weise als Kulturträger der Gemeinde überregional wahrgenommen werde.