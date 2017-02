Palast der Eisköniginnen

Freizeit Krummennaab

20.02.2017

Beim Kinderfasching war ein Trend auszumachen: die Eiskönigin. Viele blaue Kleider waren im Getümmel auf der Tanzfläche zu sehen. Daneben drängten sich auch Darth Vaders, Drachen und natürlich Gardemädchen in Rot, Violett oder Pink.

Oberturnwartin Edith Mark begrüßte die Gäste, die schon weit vor Beginn in einer langen Schlange auf den Einlass in die Mehrzweckhalle gewartet hatten. Mark dankte den vielen Kuchenspenderinnen: Am großen Tortenbuffet war für jeden etwas dabei. Die Kinder stürmten den Süßigkeitenstand und versorgten sich mit Gummibärchen, Traubenzucker und Brause-Ufos.Nach dem Einzug von Purzel-, Kinder-, Jugend- und Prinzengarde überreichte zweiter TSV-Vorsitzender Armin Steinhauser die Orden an die jungen Tänzerinnen. Dafür musste er ganz schön in die Knie gehen. Selbst die erst drei Jahre alte Johanna, die Jüngste in der Gruppe, ließ sich ganz professionell die Auszeichnung umhängen und "ertrug" auch das Bussi dazu, obgleich ihr anzusehen war, dass ihr der Vorgang nicht geheuer war.Den ersten Auftritt des Tages hatte die Kindergarde. Gewandet in Rot und Gold schmissen die jungen Damen ihre Beine synchron zur Musik. Die Trainerinnen Simone Stemmler und Julia Birk können zu recht stolz auf ihre Mädels sein, das Publikum forderte sogar eine Zugabe. Die Kindergarde machte dann den Jüngsten Platz. Die Purzelgarde zog zu einer James-Bond-Melodie auf die Bühne und empfahl sich mit ihrer Darbietung zum Hit "My future husband" für höhere Aufgaben. Kerstin Müller und Tanja Totzauer trainieren die Rasselbande. Dafür dankte Schriftführer Patrick Schneider.Nach einer Losrunde, bei der Lizzi Roth gleich drei Mal hintereinander und zum Schluss sogar noch den Hauptpreis, einen Rundflug, abräumte, folgte ein Bonbonregen auf der Tanzfläche. So gestärkt ging es im Programm mit dem Tanz der Jugendgarde weiter. Atemlos verfolgten die Zuschauer die Sprünge und Akrobatik der Mädchen. Trainerin Julia Birk war mehr als zufrieden, das Publikum ebenfalls. Mit Hula-Klängen und bunten Baströcken entführte die Kindergarde bei ihrem Showtanz nach Hawaii.Da es in diesem Jahr keine Prinzengarde gibt, vertraten Ann-Kathrin Stiegl und Sabrina Lendner als Tanzpaar die Prinzen. Zu zweit fegten und sprangen sie über die Fläche.Letzter Show-Akt des Nachmittags war der Tanz der Jugendgarde, die zum Stück "I want candy" über die Bühne wirbelte. Pink und süß boten die Mädchen gewagte Sprünge. Auch ein Moonwalk beeindruckte das staunende Publikum. Nach fast vier Stunden närrischen Treibens endete der Kinderfasching des TSV.