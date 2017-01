Kultur Krummennaab

22.01.2017

Nach der ersten CD und dem erfolgreichen neuen Programm "Atemlos" bot das A Capella Ensemble "Sing Out" eine weitere Premiere. Zu ihrem Song "Boys of summer" drehten sie ein Musikvideo in Montestigliano in der Toskana - ihr erstes überhaupt.

Der Regisseur ist kein anderer als Michael Underwood, der sich in Hollywood bereits einen Namen gemacht hat. Am Samstagabend stellten die sechs Sänger in der alten Probstei in Erbendorf geladenen Gästen ihr Video vor. Ab sofort dürfen allerdings alle Fans daran teilhaben und können sich das Video entweder auf Youtube , auf der Website von "Sind Out" oder hier im Onetz anschauen.