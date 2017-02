Kultur Krummennaab

09.02.2017

09.02.2017

Das Rezept für Ameisenbären-Schokolade wollte zum Schluss doch keiner wissen, dafür bombardierten die Erst- bis Viertklässler zwei "echte" Opernsänger mit ihren Fragen. Die Tournee-Oper Mannheim gastierte mit ihrem Stück "Edgar, das gruselige Schlossgespenst". Mit gruseligen Geistern, einem kopflosen Reiter und natürlich viel Gesang ging es für die Grundschüler diese Woche einmal quer durch die Operngeschichte.

Edgar, gespielt und gesungen von Tenor Karsten Münster, ein "waschechter, flotter Geist", erbt von seiner Tante ein richtiges Geisterschloss. Mit 37 Zimmern, fünf Küchen, 17 Schwimmbädern und dem Geisterzimmermädchen Violetta. Dieses, dargestellt von Sängerin Hanna Czarnecka, ist bereits seit 354 Jahren im Schloss, liebt Arien und Ameisenbären-Schokolade und sieht sich als rechtmäßige Erbin. Also wettet sie mit Edgar, wer der bessere Grusler ist. Nach einem spannenden, amüsanten und mit bekannten Arien gespickten Gruselduell erscheint sogar die weiße Dame. Und leider auch Notar Lohengrins, der noch eine Klausel aus dem Testament verliest. Edgar muss jemanden gruseln mit eiskaltem Blick, bevor er das Schloss betritt, so die Bedingung. Ansonsten erbt Familie Spinnenfleck. Dies will Violetta auf jeden Fall vermeiden. Gemeinsam mit den Geisterkindern, dargestellt von Dritt- und Viertklässlern der Grundschule, ruft sie Edgar herbei. Gemeinsam tricksen sie den Notar aus und spuken ab sofort zu zweit durch das Schloss. Nach dem großen Schlussapplaus bedankte sich "Violetta" bei den Kindern und lobte sie: "Ihr habt uns an die Wand gesungen".Die Tage vor der Aufführung hatten die Mädchen und Jungen nämlich eines der Lieder gemeinsam mit ihren Lehrern einstudiert und sangen bei der Aufführung kräftig mit. Einen Sonderapplaus gab es auch für die Nebendarsteller aus der dritten und vierten Klasse. Sie waren in gruselige Kostüme geschlüpft und standen mit auf der Bühne. Um das richtige Spuken zu üben, hatten sie nur eine halbe Stunde Zeit. Nach der Fragerunde teilten die beiden Sänger noch ihre Autogrammkarten aus. Ein ganz großes "Hui-Bui" galt auch dem Elternbeirat. Mit einer Spende in Höhe von 200 Euro beteiligte dieser sich an den Kosten und machte so den Ausflug in die Oper erst möglich.