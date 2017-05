Politik Krummennaab

05.05.2017

4

0 05.05.2017

Jetzt war es endlich soweit. Zum Spatenstich für den Neubau der Kläranlage versammelten sich in Krummennaab zahlreiche Gäste auf dem Gelände der Altanlage in der Trautenberger Au.

Bereits seit 2008 bestand der "gute Plan" in Krummennaab und Reuth, gemeinsam mit Friedenfels eine neue Kläranlage zu bauen. Viele Jahre feilten die drei Gemeinden an einer Konzeptstudie. Allerdings gab es 2014 keine finale Entscheidung seitens der Gemeinde Friedenfels, woraufhin sich die Verwaltungsgemeinschaft Krummennaab-Reuth entschloss, den Weg alleine zu gehen."Wir haben uns wirklich bemüht, eine für alle gute, bezahlbare und zukunftsfähige Lösung zu finden", bekräftigte Bürgermeister Uli Roth. Auf VG-Ebene kam es dann zur Gründung des Kommunalunternehmens "Heinbachtal". "Keiner zahlt gerne, aber die zu erwartenden Zahlungen seitens der Hausbesitzer seien nicht so schlimm, wie von manchen befürchtet", erklärte Roth, der zur Feierstunde auch den Vorsitzenden des Kommunalunternehmens, Gerhard Streibelt von der Verwaltung und den Reuther Bürgermeister Werner Prucker begrüßte."Das Projekt sichert Ihre Zukunft", beschied Manuel Zwick, Inhaber und Geschäftsführer des beauftragten Ingenieurbüros Zwick aus Weiden. Beide Gemeinden hätten ihre Entscheidung mit Blick auf Bürger, Gewässer- und Umweltschutz getroffen. Mit dem Neubau stünde die VG wieder auf dem neuesten Stand der Technik. Christian Bauer erklärte, dass er schon als Kind beim Bau der aktuellen Kläranlage mit am Werk gewesen sei. "Darauf ist man lebenslang stolz", erklärte er den Gästen. Er freue sich, dass auch dieses Mal die Firma Wilhelm Bauer aus Erbendorf als Auftragnehmer für die Baumeisterarbeiten wieder mit dabei sei. Mit der Fertigstellung sei bis Ende 2018 zu rechnen. Planungsingenieur Günther Schwab erläuterte anhand von 3D-Plan-Ausdrucken die genaue Konstruktion und Funktionsweise der neuen Becken, der Schnecken und Pumpen. Mitte Mai werden die Ergänzungs-Beitragsbescheide an die Hausbesitzer versandt. Es ist geplant, die fälligen Beiträge in drei Raten einzusammeln. Derzeit werden mehr als vier Millionen Euro an Baukosten erwartet. Bürgermeister Roth freute sich, dass es gelungen sei, auch an regionale Firmen Aufträge vergeben zu können. Mit dem Wunsch auf eine unfallfreie Bauzeit lud Roth alle Anwesenden zu Spatenstich und Brotzeit ein.