Sport Krummennaab

14.02.2017

14.02.2017

Hervorragende Leistungen bescheinigte Sportleiter Horst Bauer den Schützen für das vergangene Jahr. Immerhin ist der Verein mit 13 Mannschaften in den Luftdruckrundenkämpfen vertreten, drei Mannschaften stellen sich dem Wettbewerb mit Revolver und je eine Mannschaft mit Sport- und Perkussionspistole. Damit sind rund 100 Schützen aktiv, betonte er stolz.

Thumsenreuth. Bei den Vereinsmeisterschaften 2017 konnte ein Anstieg auf 142 Starts verzeichnet werden. Herausragend war das Ergebnis von Jennifer Kraus mit dem Luftgewehr (395 Ringe). Von besonderem Erfolg war auch die Teilnahme von Simon Weiß bei den Junioren-Europameisterschaften in Tallin gekrönt: Er kam als Europameister nach Hause. Dies wurde entsprechend gefeiert. Auch gewann er bei den deutschen Meisterschaften die Goldmedaille mit der Freien Pistole.Florian Schmidt errang die Silbermedaille bei den Deutschen Meisterschaften des Bundes Deutscher Schützen (BDS) in Philippsburg. Ob die Thumsenreuther bei Landkreismeisterschaft, Landesmeisterschaften, Gaumeisterschaften oder anderen Wettbewerben teilnahmen - sie kehrten stets mit Medaillen oder sehr guten Platzierungen heim. Horst Bauer zeigte die Bandbreite auf, die viele staunen ließ. Zweite Sportleiterin Melanie Fröhlich überreichte die Urkunden an die Vereinsmeister: Luftgewehr Schützenklasse Stefan Hein 387 Ringe, Damenklasse Jennifer Kraus 395 Ringe, Schülerklasse A Jakob Tretter (160), Schießlernhilfe Jeremy Zahn (146), Junioren B weiblich Jana Helgert (379), Altersklasse Volkmar Sirtl (368), Damenaltersklasse Martina Sirtl (358), Senioren Karlheinz Hein (375), Steinwaldmodus Otto Fenzl (280).Zimmerstutzen Schützenklasse Stefan Hein (264), Damenklasse Cornelia Glaser (263), Senioren Karlheinz Hein (263), KK-100 Meter Schützenklasse Stefan Hein (287), Damen Jennifer Kraus (281), KK - 3 x 20 Schützen Stefan Hein (553), Unterhebelrepitierer 50 Meter Schützen Florian Schmidt (338), Senioren Karlheinz Naber (267), Ordonanzgewehr Schützen Florian Schmidt (335), Senioren Karlheinz Naber (211), KK - 3 x 40 Schützen Stefan Hein (1119), Luftpistole Schützen Florian Schmidt (365), Damen Annika Kraus (342), Schüler A Andreas Häupler (111), Schüler B Michael Häupler (105), Jugend männlich Johannes Schieder (343).Junioren A weiblich Lena Hartmannsgruber (342), Junioren B männlich Lukas Stadler (327), Junioren B weiblich Lisa Weiß (352), Altersklasse Thomas Glaser (367), Senioren Herbert Mattes (376), Freie Pistole Altersklasse Wolfgang Schraml (476), Senioren Herbert Mattes (522), KK-Sportpistole Schützen Florian Schmidt (561), Jugend männlich Johannes Schieder (238), Altersklasse Wolfgang Schraml (549), Senioren Herbert Mattes (530), Zentralfeuerpistole 30 - 38 Altersklasse Herbert Mattes (540), Gebrauchspistole 9 Millimeter Schützen Florian Schmidt (377).Senioren Josef Dostler (333), Gebrauchsrevolver 357 Mag Schützen Lothar Wolfrum (363), Senioren Alois Wolfrum (329), Gebrauchspistole 45 ACP Schützen Florian Schmidt (367), Altersklasse Thomas Weiß (378), Senioren Alois Wolfrum (286), Standardpistole Altersklasse Josef Dostler (502), Perkussionspistole Altersklasse Bernhard Stock (137).