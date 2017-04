Vermischtes Krummennaab

24.04.2017

10

0 24.04.201710

Thumsenreuth. Georg Neugirg konnte zur Jahreshauptversammlung des Vereins zur Errichtung und Betreuung einer Kapelle in Kohlbühl im Gasthaus "Am Waldsee" in Schmierofen 24 Mitglieder begrüßen. Neugirg bedankte sich in seinem Rückblick besonders bei den Mitgliedern für den besonderen Zusammenhalt. Zum Arbeitseinsatz des Vereins zur alljährlichen ökumenischen Pfingstandacht brauche er nicht lange bitten. Es seien immer genügend Helfer vor Ort. Mit dem Erlös aus dem anschließenden Kaffeeausschank, zu dem viele Kuchen gespendet werden, wird der gesamte Etat zum Unterhalt der Kapelle auf dem Hasenbühl vom Verein getragen.

Die Auferstehungskapelle war vor elf Jahren mit viel Eigenleistung der Mitglieder und unter Mithilfe der örtlichen Handwerksbetriebe errichtet worden. Es entstand ein Ort der Ruhe und der Besinnung. Die besondere Atmosphäre im Innern der Kapelle lädt zum Verweilen ein. Die in den Farben der Auferstehung bestehende Stirnseite verleiht dem Innenraum ein besonders Licht und lässt die geschnitzte Figur des Auferstandenen besonders erstrahlen.Sie drückte die besondere Bedeutung der Pfingstandacht in Zahlen aus. Zweiter Bürgermeister Reinhard Naber bezeichnete die ökumenische Veranstaltung des Vereins als besonders "Highlight" und versprach auch weiterhin seine Unterstützung.