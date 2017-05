Vermischtes Krummennaab

04.05.2017

(den) Mit einer Spende in Höhe von 300 Euro "erkaufte" sich Mitglied Wolfgang Bauer bei der Jahreshauptversammlung des Kleintierzuchtvereins B800 die öffentliche Bekanntmachung des Kontostandes. Laut Vereinsbeschluss verkündet Kassiererin Irmtraud Brunhofer die Ein- und Ausgaben des Jahres sowie das daraus resultierende Plus oder Minus. Das Kassenbuch liegt während der Versammlung für jedes Mitglied offen aus, jeder kann die Kassenführung und den Kontostand einsehen.

Vorsitzender Wolfgang Brunhofer berichtete von zahlreichen Ausstellungsbesuchen, dem Geflügelforum in Georgensgmünd und den Kreisversammlungen in Krummennaab. "Nur" 285 Eier hatte der Vorsitzende in seinem Brutapparat. Der Tiertransport im VG-Mobil zu Lokal-, Landes- und Bayernschau sei eine "feine Sache". Als Zuchtwart Kaninchen dankte Brunhofer Thomas Egeter für die Vorbereitungen am Computer. Bei der Bezirksverbandsversammlung gab es für Brunhofer eine Überraschung. Er erhielt eine Ehrung für 60 Jahre im Verband. Zuchtwart Geflügel Mario Weigl berichtete vom großen Erfolg Brunhofers als Bayerischer Meister. Wegen des Vogelgrippevirus gab es von November 2016 bis März 2017 keine Ausstellungen. "Durch die Keulungen haben wir einen großen Genpool alter Haustierrassen verloren", bedauerte Weigl.Josef Hanauer, Zuchtwart Tauben und Tiergeflügel, referierte über den Virus. Wegen der Stallpflicht sei es ein ruhiges Jahr gewesen. Zuchtbuchführer Josef Grünauer erklärte, dass 2016 nur 143 Kaninchen aus sechs Rassen tätowiert wurden. Ringwarte Wolfgang Schön erklärte, dass insgesamt 280 Ringe ausgegeben wurden. Dazu erklärte Brunhofer, dass der B800 trotz des Rückganges immer stark sei. Jugendobmann Bernd Dietl berichtete, dass das erste Mal seit 40 Jahren kein Jugendlicher überregional bei Schauen vertreten war.Brunhofer, bereits 40 Jahre Vorsitzender des B800, bedankte sich für das Vertrauen. Bürgermeister Uli Roth nannte die Geflügelpest ein einschneidendes Ereignis. Wertvolle biologische Arbeit sei hier vernichtet worden. Er dankte Brunhofer und dem B800, die durch ihre zahlreichen Erfolge die Gemeinde überregional bekannt gemacht haben.Zum Schluss durfte Brunhofer und sein Stellvertreter Klaus Grünbauer viele Ehrungen vornehmen. Für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Sparte Kaninchen überreichte Brunhofer Reinhard Naber das Abzeichen in Silber, Markus Kasseckert fehlte entschuldigt. Für 40 Jahre Mitgliedschaft gab es das Goldene Abzeichen für Ernst Gallersdörfer.Im Bereich Geflügel erhielten für 20 Jahre Mitgliedschaft Klaus Grünbauer und Anne-Marie Sieder das Abzeichen in Gold. Hans Wolf sowie Edgar und Elke Kropf bekommen die Auszeichnung nachgereicht, Johanna Schön und Nikolai Rötzer nahmen das Abzeichen in Silber für 15 Jahre Mitgliedschaft entgegen. Christopher Purucker und Michael Plößl, erhalten ihre Ehrung ebenfalls nachträglich.