Vermischtes Krummennaab

01.05.2017

Er ist wieder da: der Maibaum von 2016. Die meisten hatten ihn wohl zersägt und als Bank vor einem Haus vermutet. Doch es geschehen noch Zeichen und Wunder.

(zaf) Nach einigen bösen Briefen und einem Jahr Ungewissheit und Bangen, was wohl mit ihm geschehen ist, sind sich nach einem wahren Krimi am Ende doch alle einig geworden. Für acht Kisten Bier und eine Brotzeit dürfen die Krummennaaber ihren Maibaum wiederhaben.Noch im vergangenen Jahr mussten die Krummennaaber ihr Maibaumfest ausfallen lassen (wir berichteten). Den Siedlern waren die Auslöseforderungen zu hoch, die die Maibaumdiebe gestellt hatten, und mussten so den schmerzlichen Verlust des Baumes verkraften.Nicht aber vom Siedlerverein, an den damals die Forderungen gestellt worden sind, sondern vom Getränke Schaumberger kommt nun die Auslöse. "In weiser Voraussicht", wie einer der damaligen Maibaumdiebe aus Thumsenreuth verrät, hatten diese den Baum noch sicher in ihrem Besitz verwahrt, in der Hoffnung auf doch noch eine "sportliche Lösung".Schon vor drei Wochen hatten die Verhandlungen begonnen, und schließlich erklärte sich Andi Schaumberger vom Getränke Schaumberger circa fünf Tage vor dem bevorstehenden Maibaumfest bereit, die Auslöse zu übernehmen, wenn die Thumsenreuther den Baum am Sonntag anliefern. So sollte es nun endlich dieses Jahr zu dem Fest kommen, so wie es im letzten Jahr schon hätte stattfinden können.Nach einem Frühschoppen machten sich die rund 20 Mädchen und Burschen aus Thumsenreuth auf nach Krummennaab. Mit Geleit durch die Feuerwehr Krummennaab und einer Verschnaufpause kamen sie etwa eine dreiviertel Stunde später mit Sirene und großen Jubelschreien an.Das Drama um den Krummennaaber Maibaum hat ein glückliches Ende genommen. Trotz skeptischer Blicke den Maibaumdieben gegenüber waren doch alle froh darüber. Krummennaab und sein Maibaum sind endlich wieder vereint.