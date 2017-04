Vermischtes Krummennaab

Mehr Kuh-Komfort und auch eine Erleichterung für die eigene Arbeit: Dies ist die Motivation für Christoph Purucker einen neuen Laufstall in Burggrub zu bauen.

Für den 24-jährigen Agrar-Betriebswirt steht dabei das Tierwohl an erster Stelle. "Sein Herz schlägt für die Tiere", bekräftigt auch Mutter Katharina. Schon als kleines Kind habe er immer in den Stall gewollt. Nach zwei Jahren Fremdlehre, Gehilfenprüfung, und drei Semestern an der Landwirtschaftsschule besuchte Christoph die höhere Landbauschule Almesbach. Diese schloss er 2014 als Agrar-Betriebswirt ab.Der Hofnachfolger lebt für seine Tiere und hat sich mit dem hochmodernen Laufstall einen Traum erfüllt. Seine Eltern Katharina und Wolfgang tragen die Entscheidung mit. Nachdem sich Christoph klar für diesen Beruf entschieden hatte, war die Errichtung eines modernen Laufstalls die logische Konsequenz. Neben dem Tierwohl sind hier die Arbeitsbedingungen für die Familie optimal.Bereits in der dritten Generation halten die Puruckers Kühe in Burggrub. Aktuell sind es 65 Milchkühe und ebenso viele Jungtiere. Der alte Anbindestall ist zum Teil schon 50 Jahre alt und bereits drei Mal erweitert worden. Jetzt ist er nicht mehr zeitgemäß, weder für Tier noch Mensch. Wie der Name schon sagt, standen die Tiere im Stall angebunden. Bislang musste die gesamte Familie zweimal am Tag händisch jedes Tier melken. Jetzt, im neuen Laufstall, haben die Kühe und ihre Besitzer mehr Freiheit. Die Kühe leben fast autonom in ihrem neuen Zuhause.Knapp 100 Tiere stehen demnächst in dem großen Gebäude. 86 Liegeboxen stehen ihnen dann zur Verfügung, dazu kommen weitere zehn Boxen für frisch laktierende Kühe sowie ein Abkalbe- und Krankenbucht. Die Tiere entscheiden selbst, wann sie zum Melken gehen. An zwei Stationen tastet ein Laser das Euter ab und legt das Melksystem an. Ein Computer verzeichnet die abgegebene Milchmenge und die Qualität. Als Belohnung und zum Anlocken erhalten die Kühe während des Melkens Kraftfutter. Dieses befindet sich in einem hochmodernen Silo, das ein Schimmeln des Futters verhindert.Im Stall ist es luftig und hell, die Querlüftung sorgt für ein optimales Klima. Rollbare Vorhänge erlauben den Tieren von ihren Liegeboxen aus freie Sicht auf die Landschaft. Auch einen Spaziergang können sie unternehmen. Entlang des Laufstalls ist ein Laufhof angelegt, den die Kühe jederzeit betreten dürfen. Da der Zuchtfortschritt immer weiter voran schreitet, werden die Kühe immer größer. Die neuen Liegeboxen bieten ihnen genügend Platz. Um für noch mehr Kuh-Komfort zu sorgen sind Massagerollen installiert. Die Jungtiere verbleiben im alten Stall, haben durch den Umzug ihrer "Kolleginnen" aber auch mehr Platz.