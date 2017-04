Vermischtes Krummennaab

26.04.2017

2

0 26.04.2017

94 Mitglieder hat die Siedlergemeinschaft aktuell. Deren Durchschnittsalter beträgt 60,45 Jahre. Der Mitgliederbeitrag von 20 Euro, und 10 Euro für Altsiedler bleibt unverändert.

Die Geehrten Manfred Haas, Volkmar Sirtl und Bürgermeister Uli Roth nahmen die Ehrung treuer Mitglieder vor. Geehrt wurden: Für 10 Jahre Mitgliedschaft überreichten sie Melanie und Tobias Mattes, Hannelore Otte, Daniela und Christian Mattes das Treuezeichen in Bronze. Das Abzeichen in Silber für 20 Jahre Mitgliedschaft erhielten Elvira und Bertold von Lindenfels, Michaela und Martin Trottmann, Rita Sperschneider und Erich Wagner, Ingrid und Andreas Maderer. 30 Jahre dabei sind Ulrike und Josef Gallesdörfer. Sie erhielten das Treueabzeichen in Gold. Die Rote Tulpe für 40 Jahre erhielten Renate Braun, Veronika und Ferdinand Schieder, die Goldene Rose für 50 Jahre Margot Voigt, Gisela Voigt, Franz Wenning, Rita und Stefan Hiller. (mha)

Thumsenreuth. Besonders gedachten die Siedler bei ihrer Jahreshauptversammlung den im Berichtszeitraum verstorbenen Mitgliedern Hildegard Haas, Jochen Voigt und Elisabeth Hermannsdörfer.Im Jahresrückblick berichtete Vorsitzender Manfred Haas vom Spielplatzfest, das gut besucht war. Teilgenommen hat der Verein auch am Gartenfest der SG Reuth und an der Radsternfahrt des Kreisverbandes nach Wiesau. Hier waren die Siedler mit 19 Personen die stärkste Gruppe. Anstelle einer Adventsfeier fand wieder eine Zoigl- beziehungsweise Winterwanderung statt. Es gab wie immer Plätzchen, Glühwein und eine gute Brotzeit.Bürgermeister Uli Roth dankte dem Siedlerverein für die geleistete Arbeit, vor allem im Hinblick auf die Spielplatzpflege. Er umriss kurz die Themen Kläranlagenneubau, Schaffung neuer Baugebiete in Thumsenreuth, Straßenausbaubeiträge und Grüngutentsorgung. Anschließend bat Roth den Verein um Unterstützung beim diesjährigen Bürgerfest und auch beim Aufstellen des Maibaums, das heuer von der Gemeinde organisiert wird. Zum Ende seiner Ausführungen sicherte er zu, beim Arbeitseinsatz am Spielplatz die Kosten der Brotzeit sowie die Ausgaben für die Dixi-Toilette beim Spielplatzfest zu übernehmen. Haas berichtete weiter, dass der Bezirksverband einen Jahresausflug nach Mörbisch am Neusiedler See und eine Fahrt zur Firma Lumara mit dem Thema "Backen ohne Boden" anbietet. Der Vorsitzende erläuterte kurz die Bemühungen zur "steuerlichen Absetzbarkeit von Handwerkerleistungen" bei Bescheiden durch die Kommune. Trotz zweier Gerichtsurteile durch Bundesgerichte ignoriere der Finanzminister diese und habe die Steuerbehörden angewiesen, solche Handwerkerleistungen nicht anzuerkennen.Zum Ende der Versammlung merkte der Vorsitzende an, dass im nächsten Jahr Neuwahlen stattfinden. Er werde dann nicht mehr als Vorsitzender zur Verfügung stehen. Haas werde aber versuchen, einen reibungslosen Übergang zu erreichen.