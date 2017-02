Vermischtes Krummennaab

20.02.2017

20.02.2017

"Der Himmel wird blau, bei Gesang und Gebläse": Den Auftakt zu den Februartönen machen die Quersinger mit dem gleichnamigen Lied. Was dann folgt, begeistert die über 200 Zuhörer.

Thumsenreuth. Strahlend erhoben die Damen der Quersinger ihre Stimmen, begleitet von der Projektband mit Otto Zahn am E-Bass, Markus Neugirg hinter dem Schlagzeug und Franziska Zahn am Piano. Ein voll besetzte katholische Kirche lauschte den Gesängen.Gekonnt führte Carola Schraml durch das Programm. Sie versprach eine Stunde Musikgenuss. Heimatdichter Rudolf Arndt bereicherte den Abend mit seinem Gedicht "Über die Zeit" und sprach von "dankerfülltem Hörgenuss". Von der Empore erklangen Bariton (Werner Hederer), Posaune (Wolfgang Helgert) und zwei Trompeten (Birgit Plößner und Josef Treml): Die Querbläser unter der Leitung von Hederer ließen gefühlvoll "Two Trumpets Tunes and Ayre" von Henry Purcell erklingen. "Das Leben ist großartig" bekräftigten die Quersinger unter dem Dirigat von Leiterin Angelika Hederer.Spirituals und Gospels wie "Go down, Moses" und "Lord hold me" luden die Zuhörer zum Mitswingen und -schnipsen ein. Erst glockenklar und ganz ruhig, dann mitreißend mit Schlagzeug-Unterstützung präsentierte sich hier das Ensemble. Aber auch ganz andere Klassiker standen auf dem Programm. Mit "Solang man Träume noch leben kann" von der Münchner Freiheit und Udo Jürgens' "Ich glaube" überzeugten sie das Publikum. Franziska Zahn nahm hinter der Orgelbank Platz und riss die Gäste mit ihrer "Intrade in Jazz" mit. Ihr bescheinigte Schraml "Ohrwurmqualitäten". Die Querbläser empfahlen sich mit "Lady Madonna" von den Beatles, die Besucher quittierten die Leistung mit lautem Beifall."Auf den Flügeln der Liebe" nahmen die Sänger anschließend alle mit auf eine musikalische Reise. Mit Frank Sinatras "My Way" verabschiedeten sie sich, nicht aber ohne eines ihrer Lieblingslieder - "Thank you for the Music" von Abba - anzustimmen. Im Refrain klatschten alle mit. Die begeisterten Zuhörer ließen sich auch nicht lumpen und füllten nach der geforderten Zugabe am Ausgang die Spendenkörbe. Der "Hühnerhaufen" überreichte zum Schluss einen Blumenstrauß an seine Chorleiterin Angelika Hederer: Auch für ihre "Assistentin mit dem kritischen Ohr", Franziska Zahn, hatten die Quersinger ein kleines Dankeschön.