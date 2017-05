Wirtschaft Krummennaab

02.05.2017

Der 250. Milchvieh-Laufstall im Landkreis Tirschenreuth hat den Ansturm glänzend überstanden. Rund 3000 Menschen feierten am 1. Mai in Burggrub den "Tag des Hofes".

Er sieht die Verbände und Vereine als "starke Gemeinschaft mit vielen helfenden Händen". Gefördert werden müssten regionale Produkte. Auch in den Einkaufsmärkten müsse hier mehr Wert darauf gelegt werden.

Im alten "Anbindestall" standen 65 Kühe. Die "Damen" genießen künftig wesentlich mehr Komfort. 55 Prozent der Milchviehhalter im Landkreis Tirschenreuth wirtschaften bereits in Laufställen.

Vollautomatische Anlagen

Burggrub. (mde) Feste Melkzeiten entfallen und die körperliche Arbeit der Landwirte nimmt ab. Dafür jedoch fallen für die Bauern mehr Kontrolltätigkeiten und mehr Bürokratismus an. Verbesserte Haltungsbedingungen um das Tierwohl bringt ein Laufstall ebenfalls mit sich."Ein solch moderner Laufstall führt zu weniger direkter Arbeitszeit.", ist sich der Behörden- und Bereichsleiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF), Wolfgang Wenisch, sicher. "Das steigert die Lebensqualität der Landwirtsfamilien, wie die der Familie um Wolfgang Purucker."Bereits vor sieben Jahren konnte der 200. Michvieh-Laufstall auf dem "Hoheitsgebiet" der Gemeinde Krummennaab der Öffentlichkeit präsentiert werden. "Wir sind ein Klimaschutz-Ort. Einen großen Teil dazu tragen die Landwirte bei", war sich der Bürgermeister Uli Roth sicher.Wenisch dankte in seiner Ansprache allen Beteiligten, die den "Tag des Hofes" vorbereitet hatten. Als Organisatoren zeichneten der Bauernverband um Kreisobmann Ely Eibisch, das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Tirschenreuth und der Maschinenring verantwortlich. Landrat Wolfgang Lippert sieht die heutigen Ställe "wie ein Sternehotel". Damals habe ein Landwirt gerade einmal einige Dutzend Leute ernähren können, heute sind es einige Hundert."Die Familie Purrucker entschied sich in einer sehr schwierigen Zeit für diesen Schritt." Die Industrie 4.0 könne in diesem Falle als Landwirtschaft 4.0 gesehen werden, denn vieles sei technisiert und automatisiert, laufe GPS-gesteuert ab."Es ist gelungen, moderne Landwirtschaft zu gestalten", lobte Landtagsabgeordneter Tobias Reiß. Er könne mit Stolz nach München berichten, dass die Bauern im Landkreis Tirschenreuth die Weichen für die Zukunft stellen.Ministerialrat Gerhard Brandmeier merkte an, dass ein Stallbau in der heutigen Zeit nicht leicht sei. "Die Rahmenbedingungen und Fördermöglichkeiten ermöglichen allerdings so vieles." Der Kreisobmann des Bauernverbandes, Ely Eibisch, betrachtet das Tierwohl als "sehr wichtig". "Schlechte Preise in der Land-, besonders aber in der Milchwirtschaft, dann noch im Gegenzug hohe Anforderungen, das sind zwei Parteien, die nicht übereinstimmen.""Wir sehen heute einen luftigen, hellen und modernen Stall mit Wellness-Ecken und Bürsten zur Pflege, Ruhebereich mit weicher Liegemulde, Fressbereich mit 24-Stunden-Catering und leistungsbezogener Schmankerlzugabe beim automatischen Abmelken, abgetrennte "Kinderzimmer" und einen Außenauslauf, der zu einem Sonnenbad für die Kühe einlädt.", sagte Wolfgang Wenisch in einer allgemeinverständlichen Beschreibung des Stalles.Der 25 auf 71 Meter große Stall mit 86 Liegeboxen für Kühe, 3 Seperationsboxen und 10 Liegeboxen für frisch laktierte Kühe brachte es auf eine Investitons-Summe von rund einer Million Euro. Der dreireihige Stall besteht aus einer Stahl-Leimholz-Konstruktion mit Sandwichplatten-Eindeckung. Dauerhafte und regulierbare Querlüftung sorgt für ein gutes Klima. Zwei vollautomatische Melkboxen und ein Futternachschieber gehören dazu. Es wurden eine Güllegrube sowie zwei Fahrsilos gebaut.Die Gäste machten im Anschluss einen Rundgang. und informierten sich über zahlreiche Produkte. Im Stall wurden die Liege- und Laufflächen der Kühe, der Melkroboter, eine Klauenpflege- und Fütterungsanlage unter die Lupe genommen.