23.03.2017

Sein Beruf ist der Grund: Thomas Pirzer ist nicht mehr Vorsitzender des TSV Theuern. Bei der Neuwahl kandidierte er nicht mehr. Und wurde daraufhin von seinem Vorgänger abgelöst.

Neuwahlen 1. Schatzmeister: Thomas Wolf 2. Schatzmeister: Michael Fruth



1. Schriftführerin: Maria Zisler 2. Schriftführerin: Anja Bauer



Jugendleiter: Alexander Greiner



1. Spartenleiterin Breitensport: Beate Troßmann 2. Spartenleiterin Breitensport: Michaela Schrott



1. Spartenleiter Fußball: Patrick Paulus 2. Spartenleiter Fußball: Sebastian Fruth



Beiräte: Hendrik Leuthmetzer, Lars Engelhardt, Rainer Grünwald, Christian Götz, Jürgen Mitterer



Kassenrevisoren: Willy Sabisch, Werner Cermak. (was)

Theuern. 76 von derzeit 574 Mitgliedern des TSV Theuern kamen zur Jahreshauptversammlung. Der scheidende Vorsitzende Thomas Pirzer berichtete über zahlreiche Veranstaltungen des Vereins - von Skifahrten über Faschingsbälle und Turniere bis zur Kirchweih. Schatzmeister Thomas Wolf erläuterte detailliert die Finanzen.Für soziales Engagement im Bereich Jugend und Integration, bei Spendenaktionen sowie Benefizturnieren wurde der TSV vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit einer kostenlosen Ferienfreizeit in der Sportschule Edenkoben für zwölf junge Mitglieder belohnt. Reine Formsache war eine mit der Einladung angekündigte Satzungsänderung. Dabei wurde unter anderem die Anzahl der zu wählenden Beisitzer von drei auf fünf erhöht. Bürgermeister Roland Strehl würdigte den Verein für die reibungslose Aufnahme von Flüchtlingen und deren Kindern und gratulierte zu den sportlichen ErfolgenDer bisherige Vorsitzende erklärte anschließend, dass er aus beruflichen Gründen nicht mehr für dieses Amt kandidiere. Pirzers Nachfolger wurde sein Vorgänger Christian Schrott, der damit nach zweijähriger Pause wieder an der Spitze des TSV Theuern steht. Seine Stellvertreter sind Ronny Gäßner und Sebastian Schieder.Überraschungsgast bei der Versammlung war Karl Bauer vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV). Der Kreisehrenamtsbeauftragte des größten bayerischen Sportfachverbandes verlieh Christian Schrott das Ehrenzeichen in Gold. Die beiden bisherigen Vorsitzenden Thomas Pirzer und Jürgen Mitterer übergaben zudem die goldene Ehrennadel des TSV Theuern. Schrott, dessen ehrenamtliche Karriere als selbst noch jugendlicher Trainer einer Kleinfeldmannschaft begann, ist seit 27 Jahren ununterbrochen für den Verein tätig - oft in mehreren Funktionen gleichzeitig und 22 Jahre im Vorstand. Dazu kommen Tätigkeiten in mehreren anderen ehrenamtlichen Organisationen, beispielsweise als Kreisschatzmeister im BLSV.

Aus den Abteilungen

Im abgelaufenen Jahr belegten die Fußballer des TSV Theuern zum Saisonende den 7. Rang in der A-Klasse. Im neuen Spieljahr standen sie zur Winterpause auf dem 1. Platz.Die Reservemannschaft ging im Sommer wegen Mangels an Akteuren eine Spielgemeinschaft mit der Spielvereinigung Ebermannsdorf ein.Aushängeschild in sportlicher Hinsicht sind die Fußballdamen: Sie sind im Sommer in die Landesliga aufgestiegen und zur Winterpause wieder an die Tabellenspitze gerückt. Die 2. Damenmannschaft ist ebenfalls aufgestiegen und spielt aktuell in der Bezirksliga, während man die 3. Mannschaft abmelden musste.In der JFG Mittlere Vils kicken aktuell 32 Mädchen und 20 Jungen des TSV Theuern. Dieser hat daneben noch eigene F- und E-Junioren, eine Bambini-Mannschaft sowie in Spielgemeinschaft mit dem ASV Haselmühl ein E-Juniorinnenteam im Spiel- und Trainigsbetrieb.In der Abteilung Breitensport versammeln sich neun verschiedene Tanz-, Turn- und Gymnastikgruppen sowie ein Lauftreff. (was)