Kümmersbruck

20.01.2017

20.01.2017

Drei Jugendturniere richtet der TSV Kümmersbruck am Samstag, 21. Januar, in der Rudolf-Scheuerer-Halle an. Beginn ist um 9 Uhr. Zunächst sind sieben Mannschaften der F-Junioren an der Reihe, sie spielen im Modus Jeder gegen Jeden. Antreten werden Teams von DJK Ammerthal, SpVgg Ebermannsdorf, SV Hahnbach, ASV Haselmühl, SV Hubertus Köfering, TSV Theuern und TSV Kümmersbruck.

Gegen 13 Uhr wird SPD-Fraktionsvorsitzender Manfred Moser als Schirmherr die Sieger ehren. Sechs E 1-Junioren-Teams (DJK Ammerthal, SpVgg Ebermannsdorf, SV Kauerhof, TSV Theuern, DJK Ursensollen und TSV Kümmersbruck) treten um 13 Uhr an, ebenfalls im Modus Jeder gegen Jeden. Den Siegerpokal überreicht Bürgermeister Roland Strehl gegen 15.45 Uhr.Um 16.15 Uhr bestreiten fünf E 2-Teams von SV Kauerhof, SV Loderhof, TSV Theuern, DJK Ursensollen und TSV Kümmersbruck ihr Turnier. Als Schirmherr fungiert 3. Bürgermeister Hubert Blödt, der gegen 18 Uhr die Siegerehrung vornehmen wird. Für Essen und Getränke ist den ganzen Tag über gesorgt.