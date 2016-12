Freizeit Kümmersbruck

24.12.2016

Haselmühl. Ein unerwartetes Ende nahm die Jugendmeisterschaft des Schachclubs Haselmühl. Elf Schüler spielten mit. Der Wettbewerb wurde im Schnellschachmodus mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten pro Partie und Spieler ausgetragen.

Spannender Zweikampf

Ergebnisse Das Endergebnis der Schachmeisterschaft nach zehn Runden:



1. Florian Reinhart 9 (37,0)



2. Sarah Stachnowski 9 (36,75)



3. Levin Wolters 6,5



4. Johannes Birgmann 6 (24,0)



5. Lukas Gebhardt 6 (19,0)



6. Sebastian Fromm 6 (18,5)



7. Thomas Heim 4



8. Maximilian Fromm 3



9. Sophia Fromm 2 (6,0)



10. Thomas Hottner 2 (4,75)



11. Jan Hütter 1,5

Von Beginn an entwickelte sich zwischen der Vorjahressiegerin Sarah Stachnowski (16) und dem erst zehn Jahre alten Florian Reinhart ein spannender Zweikampf. Der entschied sich erst in der letzten Partie zugunsten von Reinhart. Denn Stachnowski schaffte gegen Levin Wolters nur ein Remis. So erreichten beide neun Punkte aus zehn Partien. Doch Florian Reinhart hatte nach der Sonneborn-Berger-Wertung hauchdünn die Nase vorn und wurde Jugendmeister des Schachclubs Haselmühl 2016. Mit 6,5 Punkten deutlich zurück kam Levin Wolters auf Rang 3 vor dem Trio Johannes Birgmann, Sieger von 2012 und 2014, Lukas Gebhardt und Sebastian Fromm, die jeweils auf 6 Punkte kamen. Jugendleiter Heinz Däubler überreichte den drei Erstplatzierten die Siegerpokale. Alle Teilnehmer bekamen eine Urkunde und ein kleines Geschenk.