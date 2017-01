Freizeit Kümmersbruck

21.01.2017

"Als neue Regenten zieht ihr hier ein, ich hab ihn schon ausgefüllt, meinen Urlaubsschein." Roland Strehl, Rathaus-Chef von Kümmersbruck, hat die Amtsgeschäfte an die Narrhalla übergeben. Formlos und ohne jeglichen Widerstand.

Seine beiden Stellvertreter, Birgit Singer-Grimm und Hubert Blödt, taten es ihm gleich. Denn: "Jedes Jahr aufs Neue, im Fasching muss es sein, fallen Horden von Narrhallesen im Rathaus ein." Roland Strehl ließ die tanzenden, singenden und schunkelnden Narren gewähren, sah ein, dass da nichts zu machen war. Deshalb heißt der offizielle Gruß im Rathaus ab sofort: "Haselmühl oho". Jedenfalls bis zum 2. März, denn an diesem Tag endet die fünfte Jahreszeit.In seiner in Gedichtform vorgetragenen "Übergaberede" beklagte Strehl, bisher nur vom Männerballett abgeschmust worden zu sein. "Ich will zwar nicht klagen, das geht schon einmal, doch heut gibt's a Bussi vom Prinzessinnen-Original", freute er sich ganz narrisch. Prinzessin Denise I. ließ sich nicht zweimal bitten, Zeugen waren ihr Prinz Helmut I. und das Kinderprinzenpaar Florian II. und Lara I. - da fiel die Amtsenthebung natürlich leicht.Strehl ist Ehrensenator der Narhalla und in dieser Funktion auch mit entsprechender Narrenkappe ausgestattet. Dieter Streber, der seit 1994 Präsident der Gesellschaft ist, kann sich durchaus vorstellen, wenn er einmal vom Narrenschiff gehen wird, dass Strehl seine Nachfolge antreten könnte. Das Zeug dazu habe er, ließ Streber wissen.Der Rathaus-Saal war voll besetzt und laut Strehl "deshalb so laut, wie's sonst keiner kennt, drum hat heut auch niemand den Feierabend verpennt". Wo sonst Politik gemacht wird, brachte die Narhalla vorwiegend blau-weißen Schwung ins Rathaus. Tonmeister Michael Laßen sorgte für schmissige Musik, die Kindergarde, die Jugendgarde und die beiden Funkenmariechen Maja Schmidt und Emely Agbaron zeigten ihren guten Leistungsstand. Um den Nachwuchs muss sich die Narhalla nicht sorgen, denn die Bambinigarde tritt bereits in die Fußstapfen der Jugendlichen.