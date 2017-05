Freizeit Kümmersbruck

11.05.2017

9

0 11.05.2017

Beendet wurde der Fasching 2017 mit dem Aschermittwoch am 1. März, endgültig vorbei ist er für die Narrhalla Haselmühl-Amberg-Kümmersbruck seit knapp einer Woche. Präsident Dieter Streber, mittlerweile seit 1994 im Amt, hatte wie üblich zum Abschlusstreffern gerufen - und damit ist der Fasching wirklich Geschichte. Bei Mitglied Sabine Schobel in Ursensollen trafen sich die Mitstreiter der inzwischen auf 320 Köpfe angewachsenen Faschingsfamilie aus Kümmersbruck, darunter 100 Aktive, um Bilanz zu ziehen, Sie fiel laut Streber und Vizepräsidentin Denise Forster auch recht positiv aus. Es gab reichlich zu tun, ob große Garde, Jugend-, Kinder- und Bambinigarde, die "männlichen Tanzwunder", ob das Zebra Anita oder auch der Elferrat, der Fasching hat alle gefordert.

Rund 60 Auftritte waren es, die von den Kümmersbruckern zu meistern waren, Dieter Streber berichtete von gut besuchten Bällen und lobte auch einige Sponsoren und Mitglieder, die Gemeinde, die Trainer, ohne die ein so großer Aufwand einfach nicht möglich wäre. Für den Präsidenten waren die Auftritte in der Partnergemeinde Holysov in Tschechien, die Inthronisation, der Gemeinde- und Landkreisball die Höhepunkte seiner Narrhalla. Für alle gab es neue Trainingsanzüge und T-Shirts, großzügig gespendet von den Gönnern. Der alte Fasching ist vorbei, der neue aber bereits im Hinterkopf, mittlerweile hat bereits die Trainingsarbeit für die Garden wieder begonnen, denn der nächste Fasching kommt gewiss.