29.01.2017

Die Aus- und Weiterbildung von Reservisten der Kreisgruppe Oberpfalz Mitte nimmt in ihrem Dienstplan einen hohen Stellenwert ein: In den vergangenen Tagen haben sich engagierte Reservisten aus der Kreisgruppe in der Schweppermannkaserne getroffen, um mit einem Tagesseminar das große Thema der Funktionerweiterbildung abzuarbeiten.

Ausbildungsschwerpunkte waren die Schießordnung auf der Standortschießanlage, die Besonderheiten der Buchführung mit Munition, Schießlehre, Munitionskunde und Sicherheitsbestimmungen. Den Tageslehrgang leitete der Beauftragte für militärische Ausbildung, Hauptfeldwebel der Reserve Marco Edenhart. Geehrt wurde bei der Zusammenkunft Markus Braun aus Amberg. Ihm überreichte der Feldwebel für Reservistenangelegenheiten, Stabsfeldwebel Christian Ziegler, zusammen mit stellvertretendem Kreisvorsitzendem, Stabsfeldwebel der Reserve Gerhard Lindthaler, das Leistungsabzeichen der Bundeswehr in Gold sowie das amerikanische Schießabzeichen in der Stufe "Expert", der höchsten Stufe für amerikanische Schießabzeichen. Abgelegt hat Markus Braun dieses Abzeichen anlässlich einer Schießausbildung bei der US Army in Grafenwöhr beim 18. Combat Sustainment Support Battalion. Das Bild zeigt die Reservisten in der Schweppermannkaserne mit dem Leiter und Hauptfeldwebel der Reserve, Marco Edenhart (links) sowie in der Mitte mit der soeben verliehenen Urkunde Markus Braun aus Amberg.