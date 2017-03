Freizeit Kümmersbruck

07.03.2017

Nach Verjüngung lechzen die Huzaboum - nicht ohne Grund. Denn wie hieß es vieldeutig bei der Jahreshauptversammmlung: "Wir stehen inzwischen öfter am Friedhof."

Das Treffen bei Eckl in Penkhof war gut besucht. Wie gewohnt stand zu Beginn ein gemeinsames Essen. Ein besonderer Gruß des Vorsitzenden Josef Meiler galt Prälat Dr. Willibald Meiler, der den Gottesdienst an diesem Tag zelebrierte und den Ehrenmitgliedern Hans Rieger und Hartmut Pohl. Es wurde mit Namensnennung der verstorbenen 20 Mitglieder in 45 Jahren Vereinstätigkeit gedacht. Bedauerlicherweise musste man 2016 vier Mitglieder und zwei Huzafrauen zu Grabe tragen: "Es waren unsere guten Freunde", sagte Vorsitzender Meiler. 26 aktive Mitglieder wirkten aktuell mit Engagement für die Zielen der großen Stammtischgesellschaft mit.Für 25 Jahre Zugehörigkeit wurden Thomas Birner und Hans Gaßner, für 40 Jahre Ernst und Erwin Gaßner geehrt. Siegfried Zeitler, jetzt in Füssing lebend, wurde ebenso bedacht, wie Musikus Hans Rieger. Franz Hierl, Kassenverwalter und Schriftführer, legte eine gute Bilanz vor. Auf die Ereignisse 2016 ging Sepp Meiler ein. Josef Meiler erinnerte unter anderem an den Preisschafkopf, das Gemeindekegeln mit den erfolgreichen Huza-Frauen sowie an die Urlaubsfahrt nach St. Michael im Lungau."Schade", so meinte er, "dass wir inzwischen öfter am Friedhof stehen müssen." Bei einem Durchschnittsalter von 65 Jahren wäre Verjüngung angezeigt. Vorbereitet sei die Urlaubsfahrt vom 12. bis 15. Oktober in den Schweigener Hof nach Rechtenbach in der Pfalz (schon 40 Anmeldungen) mit Besuch in Straßburg und einer Weinprobe. Das Huzafest sei für 15. August terminiert. Mit Laudationes würdigte Josef Meiler die Jubilare, die auch schon viele Ämter im Verein innehatten. Man sei optimistisch, das 50-Jährige 2022 zu erleben: Guter Zusammenhalt sei dafür Voraussetzung, aber auch das Engagement der Führungskräfte.