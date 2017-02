Freizeit Kümmersbruck

27.02.2017

"Mir san die Kümmersbrucker Trauerschnalln, des is doch klar, bei uns gibt's koa Scheidung und auch koa Schwangerschaftsgefahr. Zu euch san ma gern kumma, gealtert san ma durch den Stress aber doppelt so schnell", sangen die Grabstoi-Schmetterer im Friedhof beim Senioren-Fasching mit ihrem grimmigen Humor - samt Rollator mit Navi.

Die Franzi der Gesangsoktave erzählte bei der Hosenmodenschau, dass sie auf dem Weg zum Flieger nach Amerika die "schwarze Unterhosn" angezogen habe, in der Annahme, dass man beim Absturz nach der Blackbox suchen würde. Maria Flierl an der Spitze des Arbeitsteams hatte eine so muntere und maskierte Runde im Clubraum des Pfarrzentrums noch nicht erlebt. "Ob du jung, ob du alt, ob du dünn oder ob du kugelrund bist, ob klein, ob groß, ein jeder braucht ne Hos'", trällerten die Oktavsänger sehr dezent in Sachen Unterwäsche im Walzertakt. Musikant Raphael Gradl, ein Erasmusjünger aus Köfering, spielte auf, konnte aber nicht verhindern, dass der Hans Obendorfer mit seiner Kirchenchorstimme solistisch auftrat. Leider musste man gegen 17.30 Uhr, gesättigt mit Süßem, aber auch mit sauren Bratwürsten, Abschied nehmen.