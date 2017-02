Unsinniges Schießen bei Tell

Freizeit Kümmersbruck

28.02.2017

1

0 28.02.2017

Beim Faschingsschießen der Schützengesellschaft Tell Kümmersbruck gingen 15 Jugendliche an den Start. "Unsinniges Schießen" wurde dieses Mal abgehalten, wobei auf einer Scheibe Punkte gesammelt werden mussten und auf dem anderen Zehner Streifenvierer geschossen werden sollten. Was drüber und drunter war, wurde im Gesamtergebnis mit Punktabzügen bestraft. Nach einem lustigen Spiele-Abend mit Gratis-Getränken und -Essen wurden folgende Würdenträger ausgezeichnet: Faschingsprinz Patrick Scharl, Faschingsprinzessin Linda Graf, 1. Käseritter Mika Weiß und 2. Käseritter Christopher Nübler. Das Bild zeigt von links: stellvertretende Jugendleiterin Petra Otovic, Patrick Scharl, Christopher Nübler, Linda Graf, Mika Weiß, stellvertretende Jugendleiterin Gretl Bäumler und Jugendleiter Dragan Otovic. Bild: e