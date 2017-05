Freizeit Kümmersbruck

16.05.2017

7

0 16.05.2017

Was kann man mit einem alten Shirt machen, außer es wegzuwerfen? Up-Cycling ist eine Alternative, was so viel bedeutet, aus scheinbar nutzlosen alten Stoffen neue Produkte herzustellen. Dafür hatten sich viele interessierten die Methode in der Kümmersbrucker Gemeindebibliothek ausprobiert. Unter Anleitung von Andrea Hartinger schnitten die Teilnehmer aus alten Oberteilen begeistert Fäden. Daraus entstanden tolle Unikate. Wer sich für Up-Cycling und Häkeln interessiert, kann sich dazu ausleihen. Bild: e