Freizeit Kümmersbruck

04.05.2017

Köfering. Das warme Frühlingswetter lockte viele Besucher auf den Dorfplatz nach Köfering. "Das Interesse war enorm", so Benedikt Koller, 2. Vorsitzender des Heimat- und Kulturvereins. Angeboten aus dem heißen "Schlund" wurde ein gebackenes Spanferkel mit Knödel und Salat.

Aus der ganzen Region

Ofen als Zentrum

Der im Mai 2016 fertiggestellte Brotbackofen stellte den Mittelpunkt des Festes dar. Am 1. Mai kamen zahlreiche Spaziergänger, Wanderer und Radlfahrer aus der ganzen Region nach Köfering. Für musikalische Unterhaltung sorgten die Stoderer und Er. Bereits um 2 Uhr nachts begannen Barbara Schönberger und Gerti Metschl mit den Vorbereitungen. Nach dem Anschüren des Ofens, konnte das Spanferkel gegen 3 Uhr hineingegeben werden. Nach über acht Stunden im Backofen wurde es pünktlich zum Mittagessen herausgeholt und vor den Augen vieler Interessierter auf die Teller verteilt.Das Team um Barbara Schönberger hatte nicht mit so großem Andrang gerechnet - der Spanferkelbraten war in kürzester Zeit vergriffen. Seitens der Besucher wurde großes Lob ausgesprochen. Der Backofen in Köfering wird immer mehr zum Zentrum zahlreicher Veranstaltungen über das Jahr hinweg. Auch am Samstag, 10. Juni, zur italienischen Nacht am Dorfplatz wird er für Pizzen frisch aus dem Ofen betrieben. Wer schon vorab etwas Schmackhaftes aus dem Backofen möchte: Am Dienstag, 16. Mai, um 9.30 Uhr können am Dorfplatz Brote abgeholt werden.Das erste Backofenfest am Dorfplatz, neben dem sich der Bibelgarten befindet, wurde auch für eine Spendenübergabe genutzt. Andreas Hirsch, Vorsitzender des katholischen Burschenvereins Köfering, überreichte Marianne Gutwein, Mitglied im Bibelgartenteam, einen Spendenscheck über 300 Euro. "Die dorfinterne Zusammenarbeit nimmt bei uns auch einen hohen Stellenwert ein", betonte der Vorsitzende.