26.02.2017

Bis zum Juli 2016 ging es noch bestens: Apollonia Glaser war in der Haselmühler Hammergutstraße oft im Garten ihrer Tochter Irene zu sehen, hatte eine besondere Vorliebe für Mineralogie und Geologie, gehörte dem Siedlerbund an und hielt sich mit Kreuzworträtseln fit. Dann aber wollte die Gesundheit nicht mehr so - von der gewohnten Umgebung ging es ins Seniorenwohnheim St. Antonius. Dort fühlt sich die Jubilarin sehr wohl, wie sie am 95. Geburtstag sagte. Natürlich war die Familie da: drei Kinder, sechs Enkel und sechs Urenkel - darunter Fiona, die an diesem Tag auch Geburtstag hatte, aber 88 Jahre jünger ist. Die Heimleitung gratulierte, Bürgermeister Roland Strehl überbrachte Glückwünsche der Gemeinde. Es war viel los an Apollonia Glasers Geburtstag - so, wie sie es gerne hat.

Dass sie eines Tages 95. Geburtstag feiern würde, war so klar nicht, gab es doch in ihrem Leben schwere Zeiten zu überstehen. Geboren am 23. Februar 1922 in Stainz in der Steiermark, lernte sie als Apollonia Brunner während des Krieges ihren späteren Mann kennen. Der 1915 in Amberg geborene Alois Glaser war in Österreich Gebirgsjäger. Wie das Leben so spielt: Am 22. Mai 1943, mitten in einer schlechten Zeit, wurde geheiratet. Sohn Gerd wuchs zunächst ohne Vater auf, denn der kam erst 1946 aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft zurück. Danach folgte der Umzug nach Amberg und später nach Haselmühl. Dort wurden die Kinder Diethart und Irene geboren. Lange war ihnen ein gemeinsames Familienleben gegönnt, doch vor 13 Jahren verstarb Ehemann Alois Glaser. Jetzt sind die Kinder, Enkel und Urenkel die Stütze der Jubilarin.