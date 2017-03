Freizeit Kümmersbruck

(bjo) Einen besonderen Tag erlebten die Mädchen und Buben des Kindergartens St. Antonius mit den Senioren des AWO-Seniorenzentrums Kümmersbruck. Gemeinsam mit Pfarrer Wolfgang Bauer feierten alle miteinander im Foyer der Einrichtung den gemeinsamen Namenspatron St. Antonius.

Die Vorschulkinder gestalteten den Wortgottesdienst musikalisch. Den Anfang machte das Lied "Wir fangen an, fröhlich zu sein und dürfen von Herzen uns freun". Pfarrer Bauer freute sich über die Bereitschaft der jungen Gäste für die Mitwirkung und dankte Kindergartenleiterin Sabine Galli. Auch bei dem Lied "Er hält die ganze Welt in seiner Hand", untermalten die Kinder mit Bewegungen.Im Anschluss berichtete der Geistliche über den Lebenslauf von St. Antonius. Gespannt lauschten die jungen Zuhörer ebenso den Worten des Priesters wie die zahlreichen Senioren. Mit "Wir singen alle Halleluja" und mit einem gemeinsamen Vater-unser-Gebet endete der Wortgottesdienst, ehe Pfarrer Bauer die Antoniusbrote segnete.Am Ende verteilten die Kinder das Antoniusbrot, das vom AWO-Seniorenzentrum gesponsert wurde, an alle Mitfeiernden. Kinder und Bewohner durften das Brot gleich gemeinsam essen.