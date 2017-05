Freizeit Kümmersbruck

11.05.2017

Zur Versammlung der Schützengesellschaft 1922 Theuern waren 28 Mitglieder bekommen. Auf der Tagesordnung ganz oben standen Neuwahlen.

Neuwahlen 1. Schützenmeisterin: Barbara Schrott; 2. Schützenmeisterin: Monika Lobenhofer; 1. Kassier: Renate Fruth; 2. Kassier: Annette Wittmann (neu für Brigitte Wittmann); 1. Schriftführerin: Regina Hauer; 2. Schriftführerin: Brigitte Wittmann (bislang unbesetzt); 1. Schießleiter: Michael Wittmann; 2. Schießleiter: Peter Wittmann; 1. Jugendleiter: Peter Pechtl; 2. Jugendleiter: Josef Lobenhofer. (art)

Theuern. (art) Schützenmeisterin Barbara Schrott blickte auf das Vereinsjahr zurück. Die SG 1922 Theuern nahm am Gemeindepokalschießen in Kümmersbruck teil und war mit drei Mannschaften beim Vilstalwanderpokal vertreten.Beim Gau-Damenpokal trat Theuern mit zwei Teams an. Im Rundenwettkampf in der Gauliga C war die SG mit zwei Mannschaften am Start. Die Damen überraschten in der Wettkampfklasse Breitensport (Gauliga D) mit dem ersten Platz. Schießleiter Michael Wittmann berichtete noch vom Faschings-, Oster-, Königs- und Weihnachtsschießen sowie vom Sommerfest mit Bürgerschießen. Heuer kann auch auf eine Jubiläumsscheibe zum 95-jährigen Bestehen des Vereins geschossen werden.Weniger mit dem Schießbetrieb zu tun hatten die Teilnahmen am Gemeindekegeln und an verschiedenen Festzügen, diversen Wanderungen, am Rosenmontagsball, am Ausbuttern, dem Sommerfest und an der Weihnachtsfeier der Gaudamen. Diese Aktivitäten führten laut Schrott dazu, dass trotz großer Ausgaben ein insgesamt positives Kassenergebnis vermeldet werden konnte. Ein Rosenmontagsball werde allerdings wegen zu geringer Nachfrage künftig nicht mehr veranstaltet.Jugendleiter Peter Pechtl gab bekannt, dass dem Verein aktuell 19 Jugendliche angehören. Am Vilstalpokal nahm eine Mannschaft der SG Theuern mit einem Durchschnittsalter von 14 Jahren teil. Während des Ferienprogramms der Gemeinde wurde diesmal mit 23 Kindern ein Insektenhotel gebaut. Bürgermeister Roland Strehl dankte allen Verantwortlichen für ihren ehrenamtlichen Einsatz. Bei einer Brandschutzbegehung des Schützenheims wurde festgestellt, dass ein zweiter Rettungsweg von Vorteil wäre.Vor den Neuwahlen bestätigte Revisor Werner Cermak eine ordnungsgemäße Kassenführung. Die Wahl war vorbereitet worden. Bis auf eine Position kandidierten alle Amtsinhaber wieder und wurden ohne Gegenstimme gewählt. Und selbst die zuletzt nicht mehr vergebene Funktion der stellvertretenden Schriftführerin konnte wieder besetzt werden.