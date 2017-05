Freizeit Kümmersbruck

14.05.2017

Mit Freude, Rhythmus und Schwung die frohe Botschaft singend verkündigen - das durften die Teilnehmer des Gospel-Workshops im Martin-Schalling-Haus erleben. 45 Frauen und Männer ließen sich von Kantorin Kerstin Schatz in die Welt des Gospelsingens einführen und davon begeistern. Traditionell bekannte Gospels wie "Nobody knows" oder "O when the Saints" standen ebenso auf dem Programm wie Songs von der Freude über Gottes Hilfe oder die Bitte um Frieden und Segen.

Schließlich feierte Pfarrer Bernd Schindler mit Gemeinde und Workshopteilnehmern einen Gospelgottesdienst. Das Vertrauen auf Gott als festen Grund im Leben stand hierbei im Mittelpunkt. "Don't build your house on the sandyland" sang der Chor nach der Predigt.