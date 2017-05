Kultur Kümmersbruck

Das fanden wohl auch so viele Besucher, dass die Halle praktisch voll war. Der Musikverein Haselmühl-Kümmersbruck hatte zum Konzert anlässlich seines 50-jährigen Bestehens eingeladen und, keine Frage, das Orchester unter der Leitung von Marcus Hoffmann war bei seinem Jubiläumsauftritt in Bestform. Und deshalb haben es alle bemerkt, was die Bürgermeisterin den sieben Damen und 18 Herren aus dem Orchester bescheinigte: "Ob jung oder etwas älter, allen Mitgliedern ist bei euren Auftritten anzumerken, wie viel Spaß euch das gemeinsame Musizieren macht, das kommt rüber und beim Publikum gut an."Der Musikverein zeigte jedenfalls große Harmonie, hat gute Solisten und ein großes Repertoire bewiesen. Dirigent Marcus Hoffmann und sein Vorsitzender Peter Dürr haben einen großen Klangkörper unter ihrem Taktstock. Das bewiesen die Musiker auch in drei Blöcken, die man musikalisch so einteilen könnte: Highlights symphonischer Blasmusik, beschwingte und sehr bekannte modernere Melodien, und schließlich sozusagen das "Urgeschäft": traditionelle Märsche, Polkas und Walzer.Musikalisch hat das Orchester den Abend mit der fiktiven Filmmusik "Adventure" begonnen, gefolgt von der feurig-rasanten Musik der vier Zigeunertänze, die in die ungarische Puszta entführte. Elke Wittig hat zwischen den jeweiligen Stücken die wörtlichen, erklärenden Verbindungen hergestellt, womit die Zuschauer auch ihr Wissen über Entstehung und Komponisten der Melodien erweitern konnten. Die eingängige, schmalzige Elisabeth-Serenade sowie Tango, Bolero und eine Charleston-Auswahl beherrschten den zweiten Abschnitt, ehe dann nach der Pause die gängigen Märsche und Polkas zu hören waren, man förmlich den "Mühlbach klappern" hörte. Der Hoch- und Deutschmeister Regimentsmarsch war offiziell das Ende nach 90 Minuten - natürlich ging es nicht ohne zwei Zugaben.Zwischendrin hatte Vorsitzender Peter Dürr auf die Anfänge des Orchesters im Jahr 1967 zurückgeblickt, angefangen von den einstigen Husaren aus Penkhof, Begleitkapelle für die Narhalla, bis zu dem großen und leistungsfähigen Orchester, das auch ein Botschafter für Haselmühl-Kümmersbruck ist. Das sah auch der Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes Werner Stein so, der durchaus eine persönliche Affinität zum Jubiläumsorchester hat, denn mit den Haselmühlern habe er seinen ersten musikalischen Auftritt erlebt. Mit Willi Freitag und Hans Gaßner waren auch zwei Gründungsmitglieder eingeladen. Letzterer ist heute noch aktiv dabei.