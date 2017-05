Kultur Kümmersbruck

16.05.2017

Amberg. (msc) Von der hübschen jungen Frau in der Krachledernen mit Hosenträgern und Dirndlbluse auf dem Flyer des 23. Amberger Sommerfestivals waren die männlichen Teilnehmer der Pressekonferenz total begeistert. Beinahe vergaßen sie darüber, das ebenso anregende und vielseitige Programm der aktuellen Sommerserie (Dienstag, 25. Juli, bis Dienstag, 22. August) vorzustellen. Der Kartenvorverkauf läuft bereits in der Tourist-Information am Hallplatz. "Es hat sich herumgesprochen, man sollte schnell sein, denn erfahrungsgemäß sind die Tickets schnell vergriffen", wusste Oberbürgermeister Michael Cerny. "Die Reihe lebt vom Ambiente und von der Auswahl der Künstler", fasste er die Festival-Erfolgsgeschichte zusammen. Der Reiz der kulturell und gesellschaftlich geschätzten Reihe bestehe in der Mischung der Künstler: "Von bekannten und solchen, die morgen ganz berühmt sind." Seinen Dank richtete er an die Sponsoren, ohne deren Unterstützung kein so vielfältiges Kulturprogramm stattfinden könnte. Maximilian Hahn von der Stadtbau und Norbert Fischer von den Freunden des Stadttheaters, die von Anfang an mit im Festival-Boot sitzen, lobten das diesjährige Programm, das mit zwei Sonderkonzerten auf insgesamt acht Veranstaltungen angewachsen ist. Sommerfeeling in lockerer Atmosphäre wolle man in die Stadt bringen, ergänzte Kulturreferent Wolfgang Dersch. Kulturfachkraft Marina Auer versprach ein Programm mit viel Frauenpower und Energie geladenen Herren, das absolut sehens-, hörens- und erlebenswert sei.

Die Einzelkarten kosten im Vorverkauf 19 Euro ermäßigt 15 sowie an der Abendkasse 21 beziehungsweise 17 Euro. Außerdem werden wie jedes Jahr Festival-Abos angeboten. Sollte es an einzelnen Tagen schlechtes Wetter geben, wird die Freiluftveranstaltung in den Bibliothekssaal verlegt. Hier gibt es allerdings weniger Sitzplätze als im Freien. Jeder Karteninhaber hat aber die Möglichkeit, die Veranstaltung (eventuell auch im Stehen) zu genießen. Programmheftchen liegen an den bekannten Stellen im Stadtgebiet auf. Mehr auf der überregionalen Kultur-Seite 40.