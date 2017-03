Kultur Kümmersbruck

27.03.2017

11

0 27.03.201711

Theuern. Um die 5000 Menschen durchliefen zwischen 1914 und 1918 das Kriegsgefangenenlager Amberg-Kümmersbruck. "Und doch ist es heute völlig aus dem Bewusstsein verschwunden", sagte Dr. Achim Fuchs am Montag beim Pressegespräch zur Ausstellung über das Lager, die vom 2. April bis zum 9. Juli im Kulturschloss Theuern läuft.

Vor allem Franzosen und Russen sowie einige Italiener waren es, die damals auf dem zur Gemeinde Gärmersdorf gehörenden Areal südlich der Leopoldkaserne in Baracken lebten. Nicht nur Soldaten, sondern auch Zivilisten. Was die Amberger so neugierig machte, dass sie am Wochenende gerne mal zum Kriegsgefangeneschauen gingen, wie Stadtarchivar Johannes Laschinger einen Zeitungsartikel aus der Zeit zitierte.Neben mehreren Archiven steuerte die Militärhistorische Sammlung Material zur Ausstellung bei, aber auch aus Privatbeständen erfuhren die Macher um Dr. Achim Fuchs viel Neues und Überraschendes - über die Lagerzeitung "Baracke", die Konzerte dort, das eigene Lagergeld. Erhaltene Postkarten oder Privatkorrespondenzen sowie zu Papier gebrachte Erinnerungen gewährten weitere erstaunliche Einblicke. So weiß man jetzt, dass zwar vom Lager an sich nichts mehr erhalten ist, dass aber ein Gebäude am Ortseingang von Lengenfeld, das heute eine Fahrschule beherbergt, im Ersten Weltkrieg als Unterkunft für Kriegsgefangene diente, die im Kalkwerk arbeiten mussten. Und man kennt die Geschichte einer erfolgreichen Flucht, die drei Franzosen in die Schweiz führte. "Ich war erstaunt", gab Museumsleiter Michael Ritz angesichts der Fülle an Erkenntnissen in der Ausstellung zu: "Das ist weit mehr als ein Stück Kriegsgeschichte, das ist ein Stück Kulturgeschichte."Zur Ausstellungseröffnung am Sonntag, 2. April, um 11 Uhr im Kulturschloss gibt es bereits den Ausstellungskatalog (Preis: 22 Euro).