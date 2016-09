Ausstellung in Kümmersbrucker Partnerstadt

Kümmersbruck

16.09.2016

16.09.2016

Kunst, Kultur Kümmersbruck organisiert in der Partnergemeinde Holysov eine Kunstausstellung: Darüber informierte Monika Rambach den Gemeinderat. Dieses Vorhaben fußt auf einem schon länger zurückliegenden Wunsch von Joseph Haes, Leiter des Hauses für Geschichte in Holysov.

Ausstellen werden Kümmersbrucker Hobbykünstler. An der Vernissage in Holysov am Freitag, 23. September, um 17 Uhr nimmt auch Bürgermeister Roland Strehl teil. Beteiligt sind Anna Klaus (Deko für Garten und Fenster aus Aluresten), Brigitte Herrneder (Schriftstücke und Kalligraphien) und Christine Lottner (Kunstgegenstände aus Keramik).Monika Rambach (SPD) und Alois Schwanzl (CSU) bringen die Exponate nach Holysov und bereiten die Ausstellung dort auch vor.