Kultur Kümmersbruck

04.04.2017

Viele Autoren und ein Originaltagebuch Eingehend befasste sich Mitautor Achim Fuchs mit der Entstehungsgeschichte und dem Zustandekommen des begleitenden Schriftwerks. Er dankte den Co-Autoren Gerhard Hetzer, Martina Haggenmüller, Isabella von Treskow, Günther Rambach, Manuela Schwarz, Dominik Bohmann, Camilla Weber, Anne-Marie Brey und Johannes Laschinger. Letzterer, Leiter des Amberger Stadtarchivs, stellte den Begleitband zur Ausstellung inhaltlich vor:



Er behandelt das Gefangenenlager an sich, die evakuierten französischen Zivilisten, die Maxhütte und die Außenlager, die medizinischen und hygienischen Verhältnisse, das Leben, die Sterbefälle und Geburten im Lager, seine Bewirtschaftung, die Rolle der lokalen Presse und schließlich die Auflösung des Lagers.



Einen besonderen Beitrag zur Ausstellung leistete am Ende Anne-Marie Brey, die Vorsitzende des Freundeskreises Amberg-Périgueux. Sie wartete mit einem Poster der Französin Sylvie Arnoux auf, die ein Tagebuch ihrer Oma Loise Collig-non gefunden hatte. Jene war damals 17-jährig im Oktober 1914 als sogenannte Zivilschutzgefangene ins Lager nach Amberg-Kümmersbruck gekommen und hatte darüber ein Tagebuch geschrieben. Ihr auf einem Poster zusammengefügtes Einzelschicksal hat Anne-Marie Brey der Ausstellung zur Verfügung gestellt. (e)

1914 Bau erster Baracken

"Exzellenter Begleitband"

Theuern. Die offizielle Eröffnung im Festsaal stieß auf große Resonanz. Landrat Richard Reisinger sprach von einer "ganz besonderen Ausstellung" und wünschte sich, dass das, was sie zeigt, "nie stattgefunden hätte". Aber das hat es, weshalb Staats- und Stadtarchiv Amberg, Gemeinde Kümmersbruck und das Museum in Theuern sich jetzt zu dieser Schau zusammengetan haben.Dazu gibt es eine umfangreiche Schriftenreihe und den Begleitband des Bergbau- und Industriemuseums, jahrelang akribisch zusammengetragen zuvorderst von Staatsarchiv-Chefin Maria Rita Sagstetter, Achim Fuchs, Johannes Laschinger und weiteren Autoren. Reisinger wies darauf hin, dass die bis 9. Juli dauernde Ausstellung nicht zuletzt wegen der deutsch-französischen Freundschaftsfeier des Landkreises mit Maintenon eine besondere Aktualität habe.Museumsleiter Michael Ritz hielt den Einführungsvortrag zum diffizilen Thema, das 1914 auf der sogenannten Kümmersbrucker Heide, damals noch Gemeinde Gärmersdorf, mit dem Bau der ersten Baracken begann. Grob gesagt südlich der Leopoldkaserne, zwischen dem früheren Rundbau am Claudiweg und der Bahnlinie, wurde das Gefangenenlager errichtet. Rund 2400 französische Soldaten und etwa 900 Zivilisten, Frauen, Kinder und Ältere aus der Gegend von Verdun wurden laut Ritz hierher an den Rand von Amberg und Kümmersbruck gebracht. Auch Russen und Italiener seien später inhaftiert worden; etwa im März 1918 wurde das Lager aufgelöst.Wie Ritz informierte, haben die Ausstellungsmacher bei ihren Quellenrecherchen auf eine Auswahl vieler aussagekräftiger Exponate und eine überraschend reiche Überlieferung in Text und Bild zurückgreifen können. Auf dieser Epoche fußt auch der Obelisk im Kümmersbrucker Friedhof. Die Objekte, die in der Ausstellung zu sehen sind, "werden so gut wie alle überhaupt das erste Mal in dieser Form der Öffentlichkeit präsentiert", betonte Ritz. Dass die Masse davon von der Militärverwaltung stammt, liege in der Natur der Sache.Ritz dankte der Abteilung IV Kriegsarchiv des Bayerischen Hauptstaatsarchivs, dem Staats- und Stadtarchiv sowie der Provinzialbibliothek Amberg, dem Pfarrarchiv Kümmersbruck, dem Bischöflichen Zentralarchiv Regensburg, der Militärhistorischen Sammlung und einigen privaten Eigentümern. Ferner dem Stadtarchiv Sulzbach-Rosenberg, der Bibliotheque Nationale de France, dem Departementalarchiv Meuse und der Universitätsbibliothek in Basel.Für die Anfertigung von Übersetzungen galt der Dank des Museumsleiters Hartmut von Forell sowie Manfred Weidmann (Uni Regensburg) und Sabine Frauenreuther (Generaldirektorin Staatliche Archive). Die Gestaltung einer Hörstation geht auf Maximiliena Eitel (OTH) zurück, und zuguterletzt hat die Volksbank-Raiffeisenbank unterstützt.Besonders erwähnte Ritz die Autoren des 228 Seiten starken "exzellenten Begleitbandes", der eigens erschienen ist und das Team inklusive Bürgermeister Roland Strehl. "Wir haben hervorragend und auf ganz und gar uneitle Weise zusammengearbeitet. So etwas kann man sich für weitere Projekte nur wünschen", meinte Ritz.