Austanzen bei karibischen Temperaturen

Kultur Kümmersbruck

29.05.2017

Fröhlich Kirwa gefeiert haben die Kümmersbrucker am Wochenende. Höhepunkt war das Baumaustanzen am Sonntag. Mit zwei Traktoren kamen die 16 Paare zum Festplatz. Dort hatten sich zahlreiche Zuschauer bei Sonnenschein versammelt.

(egl) Tanzlehrer Michael Streber hatte mit den feschen Paaren schöne und sehr intensive Tänze vorbereitet. Beim letzten handelte sich um einen Walzer, wobei auch der Blumenstrauß seine Runde machte - so wurde das neue Oberkirwapaar gekürt: Nathanael Hammer und Sarah Ebensberger.Die Moila hatten für ihre Burschen Blumenkränzchen für den Hut gebunden, das neue Oberkirwapaar bekam eine Ritterverkleidung. Zu musikalischen Klängen zogen die Paare gemeinsam ins Festzelt ein. Dieses war auch am Samstagabend zum offiziellen Auftakt gut gefüllt. Die Paare marschierten mit der Band Quertreiber, Bürgermeister Roland Strehl, Bräu Anton Bruckmüller und die Narrhalla-Spitzen um Dieter Streber ein. Dem Gemeindechef war es vorbehalten, den Bieranstich vorzunehmen. Mit zwei kräftigen, aber auch gefühlvollen Schlägen zapfte er das erste Fass an.Kirwachef Streber dankte den Helfern für ihren Einsatz bei den Vorbereitungen und an den drei Festtagen. Nach dem ersten kräftigen Schluck gab es Danke-Shirts für Tanzlehrer Michael Streber, die Vorsitzenden und Stefan Horst. Dann gehörte das Innenpodium den Kirwapaaren für ihren Tanz. Am Montag fanden sich viele ältere Bürger, die der Einladung der Kommune zum Seniorennachmittag gefolgt waren, im Festzelt ein. Ihre Freude darüber brachten die Gemeinde-Spitze und Dieter Streber deutlich zum Ausdruck, als sie die Gäste willkommen hießen.