Kultur Kümmersbruck

31.03.2017

"Erwacht zum neuen Leben, steht vor mir die Natur, und sanfte Lüften wehen durch die verjüngte Flur." Mozarts Frühlingsanfang durfte ebenso wenig fehlen wie Mendelssohns Frühlingslied bei einem beschwingten Konzert. Der Lenz ist endgültig da und Kunst, Kultur Kümmersbruck feierte mit den beiden Vollblutmusikern Elena Neubauer und Roland Nitzbon einen bemerkenswerten Einstieg im vollen Gemeindesaal.

Elena Neubauer (26), Diplommusiklehrerin, und Roland Nitzbon (27), Kirchenmusiker, waren zum vierten Mal in Kümmersbruck, das Duo wird auch nächstes Jahr im März wieder spielen, ließ Nitzbon wissen. Neubauer (Querflöte und Sängerin) und Roland Nitzbon (Klavier und Orgel) hatten sich an diesem Abend ein hohes Ziel vorgenommen: Die Zuhörer durch die musikalischen Epochen dieser Welt zu begleiten. Das gelang ihnen vortrefflich. Wenn man so will, war das älteste Werk (O cessate di piargami) von Alessandro Scarlatti (1660) das älteste und das einst für Luis Armstrong geschriebene Wonderful World von Bob Thiele das jüngste. Das kam dann zum Schluss eines beflügelnden Konzertabends, belohnt mit viel Applaus.Offiziell beendet wurde der Musikgenuss vorher aber mit dem Abendlied von Schubert, aber da war schon klar, dass man das Duo nicht ohne Zugabe ziehen lassen würde. Die beiden jungen Künstler haben durch ihren stilsicheren Gleichklang wieder überzeugt. Die verbindenden Beiträge zu den einzelnen Vorträgen kamen gut an. War doch daraus in Kurzform etwas zum Leben des Komponisten und über die Entstehung der Lieder zu entnehmen - zum besseren Verständnis für Wirken und Werke. Dem Publikum hat's gefallen, den Protagonisten auch.