Kultur Kümmersbruck

28.05.2017

Eigentlich hieße er lieber Graf Georg von Kallmünz, aber als Sohn einfacher Leute wurde er in Bad Reichenhall inkarniert. Als er einen Unfall mit dem Mountainbike hatte, wurde sein Gehirn praktischerweise durchgeschüttelt, so dass er eine Fülle neuer Ideen bekam. Und die gehen ihm so schnell nicht aus.

Grausame Geschichten dienen für wunderschöne Songtexte, wennst das richtige Medikament nimmst. Georg Ringsgewandl

(kge) Zehn Jahre ist es schon her, dass Georg Ringsgwandl im Hof des Kulturschlosses Theuern gespielt hat - und er sich für seinen nächsten Auftritt dort den schönen Saal vorstellen konnte: "War mir niad sicher, ob ich's überleb' aber kannt sich ausgehn heit." Freitagabend war es soweit, und er brachte zusammen mit seiner Band das ausverkaufte Haus zum Toben.Mit Daniel Stelter (Gitarre), Thommy Baldu (Schlagzeug) und Christian Diener (Kontrabass) legte der 68-Jährige eine Show vor, die keinen Musikstil, kein Lebensthema ausließ. Von Funk über Rock, von Stubenmusi bis hin zu Free Jazz zeigte er mit seinen begnadeten Mannen ein Repertoire, das an Vielseitigkeit nicht zu überbieten war. Dabei kam ihm die Dialekt-Sicherheit des Publikums sehr entgegen, denn "Hochdeutsch ist was Verrecktes".Ein Liebeslied musste er laut dem Richter der "fettn Blunsn" widmen, statt 6000 Euro zu löhnen, weil er sie zwecks eines Strafzettels so beschimpft hatte. Da machte er musikalisch aus ihr das Topmodel Vroni in Uniform. Als Designerkuh tanzte er surreal komisch über die Bühne mit dem Hinweis: "Hoffentlich wird sie im nächsten Leben Landwirtschaftsminister." Gegen die Soli seines Top-Gitarristen konnte er sich nur mit Stubenmusi wehren und setzte sich an die Zither, die er eigentlich gar nicht lernen wollen, sondern von seinem Vater aufgedrängt bekommen hatte. "Nix mitnehma" oder "Hühnerarsch sei wachsam" waren Songs, die - wie der Schorsch - schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hatten. Aber auch Neues hatte er im Angebot.Gesellschaftskritisch und mit einer gehörigen Portion Selbstironie gab er Lustiges, aber auch Nachdenkliches weiter: "So wie es ist, ist's furchtbar, doch anders darf's nicht sein."